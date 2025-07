Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tölzer Löwen dürfen sich über einen jungen, starken Torhüter freuen. Neu beim Oberligisten ist Goalie Matthias Bittner dank einer Förderlizenz des EHC Red Bull München.

Der 21-jährige durchlief den Rosenheimer Nachwuchs und war bereits für die deutschen U-Nationalmannschaften im Einsatz. Die letzten vier Jahre war der gebürtige Bad Aiblinger in Krefeld unter Vertrag. Hier sammelte er Einsatzminuten für die Pinguine in der DEL2 sowie bei den Kooperationspartnern in der Oberliga. Zuletzt stand der Linksfänger für 20 Spiele bei den Duisburger Füchsen zwischen den Pfosten. Für die kommende Saison sicherte sich der EHC Red Bull München die Dienste des Goalies, der hinter Mathias Niederberger und Simon Wolf die Nummer drei in der Landeshauptstadt sein wird. Bei den Löwen soll er Spielpraxis sammeln und den internen Konkurrenzkampf ankurbeln.

„Durch den internen Wettbewerb sollen sich unsere Torhüter, wie bereits im letzten Jahr mit Chris Kolarz und Simon Wolf geschehen, gegenseitig zu Bestleistungen anspornen. Die Zusammenarbeit bedeutet nicht nur eine Verstärkung der Mannschaft, sondern auch eine längerfristige Perspektive für unsere eigenen Nachwuchsspieler“, freut sich Geschäftsführer Fabian Schlager über die Unterstützung aus München.

Zudem freuen sich die Löwen, dass Joshua Baron seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Das 22-jährige Eigengewächs ist auf dem Papier als dritter Torwart eingeplant, steht jedoch als Keeper beim Kooperationspartner in Peißenberg fest und wird so regelmäßig Einsätze bekommen. Nach einer Schulterverletzung verpasste Baron einen Großteil der letzten Saison und ist dementsprechend hochmotiviert, wieder neu anzugreifen.

Dazu lizenzieren die Tölzer Löwen die Nachwuchsgoalies Maximilian Berger, Niklas Alpha und Johannes Eberhardt.