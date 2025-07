Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EV Füssen kann einen weiteren jungen Spieler für seine Abwehr präsentieren. Vom DNL-Team des ESV Kaufbeuren wechselt Martins Andzs an den Lech.

Der Lette war in der Vorsaison punktbester Verteidiger des ESVK gewesen, siebtbester der gesamten DNL. Beim EVF ist er kein Unbekannter, trug er doch in der Saison 2021/22 schon in der U17 das schwarz-gelbe Trikot. Martins wird nach Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft keine Kontingentstelle belegen.

Der 1,84 Meter große Verteidiger, der auch im Kreis der lettischen U18-Auswahl stand, war vor vier Jahren aus seiner Heimat nach Füssen gewechselt. Hier bestritt er 16 Spiele für die U17-Mannschaft (10 Punkte) und drei für das DNL-Team, ehe er den EVF Richtung Ingolstadt verließ. Letzte Saison kehrte der heute 20-Jährige dann ins Allgäu zurück und spielte für Kaufbeuren eine starke Runde. Zwölf Tore und 20 Vorlagen gelangen ihm in 44 Spielen. In Füssen wird der talentierte Defender nun seine erste Spielzeit im Senioreneishockey bestreiten.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Martins Andzs holen wir einen jungen, talentierten Verteidiger zurück nach Füssen, der bereits in der Saison 2021/22 in unserer U17 gespielt hat. Er wird in Kürze seinen deutschen Pass erhalten, was für seine sportliche Perspektive in Deutschland ein wichtiger Schritt ist. Martins wurde von unserem neuen Trainer Daniel Jun empfohlen, der ihn aus der gemeinsamen letzten Saison in Kaufbeuren sehr gut kennt und von seiner Entwicklung überzeugt ist. Er gilt als guter Schlittschuhläufer, bringt gute Anlagen mit und passt in unser Konzept, jungen Spielern eine echte Entwicklungschance zu geben. Wir freuen uns, dass er diesen Weg bei uns gehen möchte und sind gespannt, wie er sich im neuen Umfeld präsentieren wird.“