Der Kapitän bleibt an Bord

​Dass er mittlerweile der älteste Spieler im Team ist, hört er nicht so gerne, doch mit seiner Routine und seiner Erfahrung ist und bleibt Martin Vojcak zugleich eine der wichtigsten Säulen in der Mannschaft der Höchstadt Alligators.

Seit 2013 steht er für den HEC auf dem Eis, seinen bis 2024 gültigen Vertrag hat der 36-Jährige nun um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt den Alligators so noch für mindestens zwei Spielzeiten erhalten.



Das letzte Spiel der Hauptrunde am vergangenen Wochenende sorgte bei Martin Vojcak für einen kurzen Schreckmoment, denn aufgrund einer Muskelverletzung konnte er die Begegnung mit den Starbulls Rosenheim nicht beenden. Glücklicherweise ist bereits jetzt wieder alles in Ordnung und er kann sein Team auch in den Playoffs als Kapitän anführen:

„Für uns kommt jetzt die beste Zeit des Jahres, wir haben uns das hart erarbeitet. Ich hoffe, dass wir noch lange spielen und mit den Fans zusammen Siege feiern können.“