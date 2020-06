Lesedauer: ca. 1 Minute

​Langsam nimmt das Team des Höchstadter EC Gestalt an, diesmal mit Verstärkung in der Abwehr: Vom Deggendorfer SC wechselt Verteidiger Martin Kokes nach Höchstadt.

Der in Most geborene Deutsch-Tscheche bringt mit seinen erst 24 Jahren hochklassige Erfahrung nach Höchstadt, spielte in der U18 und U20 der tschechischen Nationalmannschaft und in der Extraliga, der höchsten Spielklasse im tschechischen Eishockey. Mit den Ravensburg Towerstars wurde er DEL2-Meister und stand in der vergangenen Saison in 21 Spielen für die Eispiraten Crimmitschau und in 16 Spielen für den Deggendorfer SC auf dem Eis.

Nun freut man sich beim Höchstadter EC den 1,91 Meter großen Linksschützen in der Mannschaft willkommen zu heißen: „Martin strahlt eine hohe körperliche Präsenz aus und hat einen guten Schuß. Mit seiner Übersicht im Spielaufbau erleichtert er unseren Stürmern das Leben“, so Teammanager Daniel Tratz, Kokes sei ein wichtiger Baustein für die Mannschaft, der in der vergangenen Saison gefehlt habe.