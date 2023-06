Lesedauer: ca. 1 Minute

​Erneut setzen die Verantwortlichen des Höchstadter EC auf Torgefahr und Erfahrung: Von den Blue Devils Weiden wechselt Martin Heinisch zu den Alligators in den Aischgrund.

Der 38-Jährige stand seit 2016 für die Blue Devils auf dem Eis und zählte in Weiden zu den zuverlässigsten Torschützen und Vorlagengebern. In Höchstadt geht er nun in seine 20. Saison als Profi und plant weiterhin Vollgas zu geben: „Auch wenn ich schon 38 bin, liebe ich diesen Sport und mir gefällt, wie in Höchstadt Eishockey gespielt wird! Das Ziel sind die Playoffs und dann kann alles passieren…“



Für Teammanager Daniel Tratz zählt neben Martin Heinischs Überzahlqualität und seinen hohen Scorerpunkten auch seine künftige Rolle im Team: „Er trifft nicht nur selbst, sondern setzt auch seine Mitspieler in Szene. Von ihm können alle jüngeren Spieler noch etwas lernen und sich weiterentwickeln.“