Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 25-jährigen Mark Ledlin wechselt ein sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbarer Mann zu den Bayreuth Tigers.

Als Sohn des in Deutschland bestens bekannten Frederick Ledlin (früher unter anderem Mannheim, Ingolstadt, Bad Tölz, Riessersee und Selb) wurde der 1,85 Meter große und 85 Kilogramm schwere Ledlin in Garmisch geboren, wo er auch in der Jugend aktiv war.



Seine Profikarriere begann er 2017 bei den Kassel Huskies, für die er als Förderlizenzspieler auch Einsätze bei den Hannover Indians und dem Herner EV in der Oberliga Nord absolvierte. Nach einer weiteren DEL2-Saison bei den Bietigheim Steelers verschlug es den leidenschaftlichen Musiker für eine Saison nach Memmingen, bevor er die beiden letzten Spielzeiten in Rostock bei den Piranhas verbrachte und in der letzten Spielzeit als Kapitän starke 52 Scorerpunkte (20 Tore, 32 Vorlagen) verbuchen konnte.

„Mark ist ein erfahrener Akteur, der in der Defensive sowie in der Offensive eingesetzt werden kann und somit mit einem gewissen Scoring-Touch ausgestattet ist. Er wird uns – nach einer Eingewöhnungszeit, die wir ihm zugestehen müssen – sicherlich weiterhelfen“, sieht Chefcoach Rich Chernomaz dem Neuzugang positiv entgegen.