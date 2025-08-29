Transfercoup perfekt

Marco Pfleger schließt sich den Erding Gladiators an

29.08.2025, 13:24 Uhr Lesedauer: eine Minute

Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, ist nun offiziell: Nach einem erfolgreichen Tryout haben die Erding Gladiators die Verpflichtung von Marco Pfleger umgesetzt. Der 33-jährige Flügelstürmer bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung aus der Deutschen Eishockey-Liga und der DEL2 mit und gilt als torgefährlicher, spielintelligenter Offensivspieler.

„Unsere Kaderplanung war abgeschlossen. Wir waren mit Marco länger in Kontakt, konnten aber zunächst keine Einigung erzielen. Durch unterschiedliche Fügungen ist es uns nun gelungen, den Transfer doch noch einzutüten. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, da es für einen Aufsteiger nicht selbstverständlich ist, einen Spieler wie Marco zu verpflichten“, erklärt Sportlicher Leiter David Whitney.

Trainer Dominik Quinlan ergänzt: „Marcos Qualitäten sind bekannt. Er wird uns verstärken und macht uns im Sturm noch durchschlagskräftiger. Natürlich muss sich das Team jetzt erst finden, aber die ersten Eindrücke waren vielversprechend.“

Pfleger, geboren am 21. August 1991 in Peißenberg, begann seine Karriere beim TSV Peißenberg, ehe er über die Tölzer Löwen den Sprung in die DEL zu den Nürnberg Ice Tigers schaffte. Dort entwickelte er sich zu einem wichtigen Baustein der Mannschaft und spielte später auch für die Straubing Tigers. In der DEL2 wurde Pfleger bei den Tölzer Löwen zum Topscorer der Liga (86 Punkte in der Saison 2020/21) und war in Landshut sowie zuletzt in Selb ein Leistungsträger.