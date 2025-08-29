Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Transfercoup perfekt

Marco Pfleger schließt sich den Erding Gladiators an

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Marco Pfleger (links) spielt nun für die Erding Gladiators. (Foto: dpa/picture alliance)

Was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen, ist nun offiziell: Nach einem erfolgreichen Tryout haben die Erding Gladiators die Verpflichtung von Marco Pfleger umgesetzt. Der 33-jährige Flügelstürmer bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung aus der Deutschen Eishockey-Liga und der DEL2 mit und gilt als torgefährlicher, spielintelligenter Offensivspieler.

„Unsere Kaderplanung war abgeschlossen. Wir waren mit Marco länger in Kontakt, konnten aber zunächst keine Einigung erzielen. Durch unterschiedliche Fügungen ist es uns nun gelungen, den Transfer doch noch einzutüten. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, da es für einen Aufsteiger nicht selbstverständlich ist, einen Spieler wie Marco zu verpflichten“, erklärt Sportlicher Leiter David Whitney.

Trainer Dominik Quinlan ergänzt: „Marcos Qualitäten sind bekannt. Er wird uns verstärken und macht uns im Sturm noch durchschlagskräftiger. Natürlich muss sich das Team jetzt erst finden, aber die ersten Eindrücke waren vielversprechend.“

Pfleger, geboren am 21. August 1991 in Peißenberg, begann seine Karriere beim TSV Peißenberg, ehe er über die Tölzer Löwen den Sprung in die DEL zu den Nürnberg Ice Tigers schaffte. Dort entwickelte er sich zu einem wichtigen Baustein der Mannschaft und spielte später auch für die Straubing Tigers. In der DEL2 wurde Pfleger bei den Tölzer Löwen zum Topscorer der Liga (86 Punkte in der Saison 2020/21) und war in Landshut sowie zuletzt in Selb ein Leistungsträger.

Oberliga Süd
Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Microdrinks, Flaschen & Sets – für kurze Zeit!
Anzeige
Weitere Artikel
Passau Black Hawks verpflichten Leo Mössinger
Passau Black Hawks verlängern mit David Seidl
Lennard Habeck kehrt nach Bayreuth zurück
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Iserlohn Roosters schafften in den letzten zwei Jahren auf der Zielgeraden den Klassenerhalt.
DEL-Vorschau 2025/26: Iserlohn Roosters
Eisbären Berlin verbuchen Shutout zum CHL-Start
Die DFEL2 Nord hat nun auch ein eigens Logo.
DFEL2 Nord: Neuer Name für die 2. Liga Nord der Frauen
Mehr Artikel →