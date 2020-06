Lesedauer: ca. 1 Minute

​Einige Spieler stehen mit ihrem Werdegang als Synonym für den Weg des neuen EV Füssen, und dazu zählt ohne Zweifel Marc Besl.

Als Eigengewächs hat der 22-Jährige bisher nur für seinen Heimatverein gespielt und ist dabei längst zu einer festen Größe geworden. Vom Nachwuchstalent zum Topscorer in der Bayernliga und Leistungsträger in der Oberliga, so liest sich die Erfolgsgeschichte des Stürmers, der sich immer weiter entwickelt. Marc hat seinen Vertrag nun für eine weitere Saison verlängert und wird sich damit auch weiterhin als wichtiger Faktor in der Mannschaft des EV Füssen einbringen.

Im Füssener Nachwuchs zählte Marc Besl schon zu den erfolgreichsten Stürmern und zeigte starke Leistungen in der DNL2, wo er in 91 Spielen 87 Tore erzielte und 68 vorbereitete. Mit 17 Jahren lief er bereits in der ersten Mannschaft des EVF in der Bezirksliga auf und gehört damit zu den neun Spielern, die seit der Neugründung 2015 mit dabei sind. Demzufolge hat Marc auch alle drei Meisterschaften im BEV-Bereich gewonnen, war in der Bayernliga sogar mit 75 Punkten Topscorer im Aufstiegsteam.

Auffällig ist, dass der trickreiche Stürmer mit dem starken Schuss bisher immer eine gewisse Zeit brauchte, um sich in einer Liga zurecht zu finden und dann voll durch zu starten. Er liegt in der gesamten Scorerwertung des Eissportvereins auf dem zweiten Platz, erzielte in 172 Partien 88 Tore und gab 105 Vorlagen. Damit bestritt Marc bislang die meisten Spiele im Trikot des neuen EVF. Bei seinem Debüt in der Oberliga gelangen dem gebürtigen Füssener in 47 Begegnungen zehn Tore und 17 Assists.

Das Statement von Trainer Andreas Becherer zur Vertragsverlängerung: „Marc ist sehr wichtig für uns und eine Identifikationsfigur. Es hat bei ihm etwas gedauert, bis er in der Oberliga angekommen ist. Da war aber auch Pech dabei, er hätte sich bereits früher für seinen Einsatz belohnen können. Marc ist sehr ehrgeizig und fleißig, hat sich mittlerweile zu einem absoluten Führungsspieler im Team entwickelt. Ich freue mich darauf zu sehen, wie er nächste Saison von Beginn an durchstarten wird.“