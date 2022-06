Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 30-jährigen Stürmer Manuel Strodel steht der nächste Neuzugang für die Starbulls Rosenheim fest. Strodel wechselt vom DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt an die Mangfall.

Für die Starbulls Rosenheim steht der nächste Neuzugang fest. Es ist der 30-jährige Stürmer und Linksschütze Manuel Strodel. Strodel wechselt dabei vom amtierenden DEL2-Meister Löwen Frankfurt an die Mangfall. In der Meistersaison konnte der Zwei-Wege-Spieler in 61 Spielen elf Tore erzielen und hat insgesamt 20 weitere vorbereitet.

In seiner bisherigen Profikarriere war Strodel fast ausschließlich bei höherklassigen Vereinen aktiv. Insgesamt kann 302 DEL-Spiele (34 Tore, 38 Assists) und 142 DEL2-Spiele (25 Tore, 31 Assists) für sich verbuchen. In seiner DEL-Zeit war Manuel Strodel durchgängig für die Düsseldorfer EG aktiv und konnte in der Saison 2015/16 die Luft in der europäischen Champions Hockey League schnuppern.

Rosenheim ist für den in Buchloe geborenen Strodel kein unbekanntes Pflaster. Neben zahlreichen Spielen im Nachwuchsbereich war er 2016 mit der Düsseldorfer EG während der Vorbereitungsphase in Rosenheim zu Gast. Die Starbulls Rosenheim haben bei diesem Spiel lediglich mit 2:3 verloren. Fader Beigeschmack: Strodel durfte die Rosenheimer Bande kennenlernen und musste das Spiel mit einer leichten Gehirnerschütterung vorzeitig beenden.

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls, hat sich sichtlich über die Zusage: „Ich habe mir natürlich einige Spiele von ihm angesehen. Mit Manuel bekommen wir einen sehr kompletten Zwei-Wege-Stürmer auf top DEL2-Niveau. Charakterlich ist er ein super Typ und in Bezug auf die Athletik ein Profi, welcher auch super Qualitäten im Unterzahl-Spiel hat.“