​Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da verabschiedete sich Manuel König-Kümpel von seinen Fans. Zu sehr zwickten und zwackten die alten Verletzungen, um noch einmal eine ganze Saison auf Oberliga-Niveau durchzustehen. Doch als die Selber Wölfe, für die er 17 Jahre lang seine Schlittschuhe im Seniorenbereich treu geschnürt hatte, nun angefragt hat, ob er bis Saisonende nochmal aushelfen könnte, gab es für „Bambam“ nicht viel zu überlegen.

„Nachdem klar war, dass Florian Mnich diese Saison nicht mehr zurückkommen kann, haben wir geprüft, welche Möglichkeiten die Statuten hergeben, noch eine Nachverpflichtung zu tätigen. Nachdem wir festgestellt haben, dass Manuel König-Kümpel noch für die Selber Wölfe spielberechtigt ist, haben wir sofort bei ihm angeklopft. Wir sind sehr froh und ich finde es total cool von ihm, dass er zugesagt hat und uns in dieser Situation unterstützt“, zeigt sich Headcoach Herbert Hohenberger glücklich über die neu gewonnene Entspannung auf der Torhüterposition. „Manuel war jetzt zwar ein Jahr nicht auf dem Eis, aber wir wissen, was er kann und er hat im Training auch eine gute Figur abgegeben. Bambam bringt unheimlich viel Erfahrung mit und ist auch als Typ gut für die Kabine“, so Hohenberger.

Mit Stammtorhüter Weidekamp, Rückkehrer König-Kümpel als Backup sowie den beiden Nachwuchsleuten Mannchen und Kreller haben die Selber Wölfe nun vier Torhüter im Kader.