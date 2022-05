Lesedauer: ca. 2 Minuten

​In den 70er-Jahren spielte beim FC Bayern Georg Schwarzenbeck. „Katsche“, wie sein Spitznamelautet, war für seine harte Defensivarbeit bekannt – er hielt über viele Jahre Franz Beckenbauer den Rücken frei, sodass dieser das Spiel seiner Mannschaft kontrollieren und gestalten konnte.

Oft stand er nicht im Mittelpunkt, und doch waren Fans und Trainer froh, ihn in ihrer Mannschaft gehabt zu haben. Der SC Riessersee darf sich in den kommenden beiden Jahren ebenso auf einen „Katsche“ freuen - Lukas „Katsche“ Koziol. Der 26-jährige hat, außer seinen Spitznamen, allerdings wenig gemeinsam mit Schwarzenbeck. Anders als der Verteidiger Schwarzenbeck ist Koziol Stürmer und weniger für die sogenannte dreckige Arbeit, sondern mehr für Kreativität und Spielwitz bekannt. Sozusagen eher einer der Kategorie „Franz Beckenbauer“ und weniger sein Spitznamensvetter.

Der in Füssen geborene Koziol machte seine ersten Schritte beim EVF. Anschließend zog es den Linksschützen nach Berlin in die Jugendakademie der Eisbären, für die er auch viermal in der DEL auflief. Weiter führte ihn sein Weg anschließend zu den Krefeld Pinguinen. In zwei Jahren sammelte der Mittelstürmer in 55 DEL-Partien Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse. Parallel dazu spielte er mit einer Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2 und für die Füchse Duisburg in der Oberliga Nord. Anschließend unterschrieb der 1.80 m große Center bei den Kassel Huskies, von wo er für fünf Partien an die Adler Mannheim ausgeliehen wurde. Nach einem Jahr in Kassel verlagerte der ruhige Füssener seinen Lebensmittelpunkt nach Frankfurt und spielte dort zweieinhalb Jahre in der DEL2 – dort gelangen ihm in 91 Spielen insgesamt 55 Punkte. Aufgrund von schweren Verletzungen und der damals unsicheren Vertragslage wegen der Coronapandemie entschied sich Koziol, seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen und eine Ausbildung im Finanz – und Immobiliengeschäft zu absolvieren: „Wir standen bereits vor ein paar Jahren mit Lukas in Kontakt.

Damals, nach seiner Zeit bei den Löwen Frankfurt, hatte er eine schwierige Phase aufgrund einiger Verletzungen und wollte mit dem Profieishockey eigentlich aufhören und sich lieber auf seine Ausbildung statt auf Eishockey konzentrieren. Umso mehr freut es uns, dass wir nun zusammengekommen sind und wir Lukas in den kommenden beiden Jahren in weiß-blau sehen werden“, freut sich Geschäftsführer Panagiotis Christakakis auf den Center.

In den vergangenen beiden Jahren absolvierte Koziol zwar seine Ausbildung, vom Eishockey konnte er jedoch doch nicht ganz loslassen. So zog es ihn in den letzten beiden Spielzeiten nach Rostock in die Oberliga Nord, wo er neben seiner Ausbildung in 72 Oberligapartien beachtliche 86 Punkte erzielen konnte und eine wichtige Stütze des Teams war.