​Mit Lukas Klughardt steht der nächste echte Selber für die Spielzeit 2020/21 bei den Selber Wölfen unter Vertrag.

Viel zu überlegen gab es da für beide Seiten nicht. Steht doch auf der einen Seite ein Spieler, der stolz darauf ist, das Logo seines Heimatvereins auf der Brust tragen zu dürfen. Auf der anderen Seite stehen die Verantwortlichen des VER, die einen leistungsbereiten und loyalen jungen Mann in ihren Reihen wissen, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

„Nein, ein Wechsel war für mich überhaupt kein Thema. Zum einen habe ich in Selb meinen Arbeitsplatz und zum anderen war es immer mein Ziel, für meinen Heimatverein aufzulaufen. Die Entscheidung, für eine weitere Saison zu unterschreiben, fiel mir deshalb leicht“, wischt Lukas Klughardt jegliche Zweifel an seinem Verbleib beim VER Selb weg. Und auch sein Trainer Herbert Hohenberger zeigt sich hocherfreut, ihn in der kommenden Saison im Kader zu wissen: „Lukas ist ein unkomplizierter junger Spieler, der immer hart arbeitet und immer da ist, wenn man ihn braucht. Auf unsere ‚Arbeitsbiene‘ ist immer Verlass. Er bringt alle Eigenschaften mit, die mir wichtig sind, geht stets mit viel Leidenschaft aufs Eis und ist immer gewillt zu lernen und besser zu werden.“

„Klar hatten wir uns mehr vorgenommen, haben uns aber trotz aller Rückschläge auch immer wieder aus den Tiefs rausgekämpft und letztendlich die Play-offs noch erreicht. Dass die Saison mit dem Abbruch dann so ein Ende gefunden hat, war sehr schade. Letztendlich war es aber das Beste für alle Beteiligten“, resümiert der 20-jährige Stürmer die vergangene Saison. Persönlich erinnert sich Lukas gerne an einen ganz besonderen Moment zurück: „Das war ganz klar das Spiel gegen Rosenheim, in dem ich das Gamewinning Goal erzielen konnte. An solche Momente erinnert man sich immer gerne.“