​Luca Ganz schließt sich den Heilbronner Falken an und bildet somit neben Patrick Berger in der kommenden Saison das Torhütergespann der Heilbronner Falken. Der 21-jährige Linksfänger kommt von Nord-Oberligist KSW Icefighters Leipzig zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Heilbronn.

Nach seinen Anfängen bei seinem Heimatverein ESV Kaufbeuren durchlief Ganz bis zur U20 das Leistungszentrum der Jungadler Mannheim. Als Förderlizenzspieler stand er sowohl in der Saison 2020/21 als auch in der Saison 2021/22 im Kader der Unterländer. Anschließend sammelte der ehemalige Juniorennationalspieler in seinen 39 Partien für die Amarillo Wranglers Auslandserfahrung in der nordamerikanischen NAHL, ehe er für den ECDC Memmingen und letztlich für die IceFighters Leipzig in den deutschen Oberligen zwischen den Pfosten stand. Für die DEB-Nachwuchsauswahlen stand Ganz von der U16 bis zur U18 in 15 Partien im Tor.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Luca ist ein junger, talentierter Torwart, der bereits bewiesen hat, dass er Spiele in der Oberliga gewinnen kann. Er konnte bereits trotz seines Alters auf Clubebene, aber auch im Rahmen seiner Länderspiele, international Erfahrung sammeln und wird weiterhin hart arbeiten.“