Der SC Riessersee hat mit Stürmer Lubor Dibelka eine wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt. Der 41-Jährige Routinier wurde verletzungsbedingt in der Endphase schmerzlich vermisst.

Eine sehr wichtige Personalie konnte vor kurzem unter Dach und Fach gebracht werden - Lubor Dibelka bleibt eine weitere Saison beim SC Riessersee und geht damit in sein siebtes Jahr in Weiß-Blau. „Ich freue mich, weiter beim SCR spielen zu dürfen. Für mich ist der SCR eine große Familie und es ist wirklich was Besonderes, vor unseren großartigen Zuschauern zu spielen. Ich arbeite hart an meinem Comeback, damit die Fans in der nächsten Saison hoffentlich wieder viel Freude an mir und unserem neuen Team haben." betont Lubor Dibelka.

Gerade vor der entscheidenden Schlussphase der letzten Saison verletzte sich der Routinier, wie seine Teamkollegen Maurer und Höller, so schwer, dass an keinen Einsatz in der Endphase der Punkterunde und auch in den Playoffs zu denken war. Wie wichtig der mit hoher Spielintelligenz ausgestattete Flügelspieler für den SC Riessersee ist, zeigt seine bisherige Punktebilanz. 443 Scorerpunkte in nur 317 Spielen stehen bisher in der Statistik für den gebürtigen Tschechen, der seit vielen Jahren auch den deutschen Pass besitzt und im Oberland fest verwurzelt ist.



„Mit Lubor Dibelka haben wir natürlich einen Spieler, den man mit seiner Kreativität und Erfahrung in jeder Mannschaft gerne hätte. Wir sind wirklich froh, dass er bei uns bleibt. Er lebt Eishockey und durch seine langjährige Zeit beim SC Riessersee ist er für unsere Nachwuchsspieler ein riesen Vorbild geworden.“ so Uli Maurer, sportlicher Leiter des SC Riessersee.



In der abgelaufenen Spielzeit stand Dibelka in 40 Partien auf dem Eis und sammelte 69 Scorerpunkte (27 Tore, 42 Vorlagen).