Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Erding Gladiators dürfen den letzten Neuzugang im Kader für die kommende Oberliga-Saison begrüßen: Louis Trattner wechselt aus Hannover in die Herzogstadt und bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch genau die Mentalität mit, die das Team auszeichnet.

Der 27-jährige Stürmer war seit 2021 fester Bestandteil der Hannover Scorpions, für die er in vier Spielzeiten über 200 Spiele absolvierte – davon 179 in der Hauptrunde und 31 in den Playoffs. Dabei zeichnete sich der gebürtige Hannoveraner vor allem durch hohen Einsatz, Vielseitigkeit und manchmal unscheinbare, aber enorm wichtige Beiträge aus – die Art von Spielertyp, die in jedem funktionierenden Team unverzichtbar ist.

Louis Trattner passt ideal ins Profil der Gladiators, betont Cheftrainer Dominik Quinlan:„Louis ist ein absoluter Teamspieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Er arbeitet hart, ist zuverlässig in beiden Richtungen des Eises und bringt wertvolle Erfahrung mit. So einen Spieler wollten wir.“

Trattner wurde in Kassel ausgebildet und sammelte bereits in jungen Jahren Spielpraxis in verschiedenen Ligen – unter anderem in der DEL2 für Dresden und Freiburg sowie in der Oberliga für Lindau, die Hannover Indians und die Scorpions. In der vergangenen Saison kam er auf 34 Einsätze in der Hauptrunde und zeigte sich einmal mehr als konstanter Faktor mit defensiver Disziplin und mannschaftsdienlicher Spielweise.