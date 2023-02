Lesedauer: ca. 1 Minute

​So etwas sieht man selten: Ein Torhütertor. Passiert im Abstiegsduell zwischen Landsberg und Lindau. Beim Stand von 4:3, eine Minute vor dem Ende, beförderte Islanders-Torhüter Dieter Geidel die Scheibe hoch über Freund und Feind hinweg in das gegnerische Gehäuse.

Das wird dem guten Mann sicherlich ein paar Runden kosten. Da verblassen auch die anderen Ergebnisse, wobei die ersten vier nichts anbrennen ließen und sämtlichst gewannen. Interessant, dass Rosenheim und Deggendorf auswärts sogar ohne Gegentor blieben. Im Übrigen war es für den DSC der höchste Erfolg in Füssen. Der bisherige Rekord stand bei einem 4:0 vom Januar 2001. Dramatisch die Partie in Höchstadt, wo die Alligators gegen die kampfstarken Peitinger einen 3:0-Vorsprung verspielten und am Ende dem ECP sogar die Rückeroberung von Platz sechs ermöglichten. Sicherlich zum Leidwesen von Memmingen, dass trotz des Abgangs von Pohl nach Regensburg, dem SC Riessersee einen tollen Kampf lieferte und am Ende knapp unterlag. Lindau gewann, auch dank des Torhüters, in Landsberg und überholte die Altmeister aus Füssen und Bad Tölz, liegt jetzt auf Rang acht. Passau hatte vermutlich in Weiden nur Schadensbegrenzung im Sinn und das gelang schließlich halbwegs.



SC Riessersee – Memmingen Indians 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Tore: Riessersee: Lubor Dibelka (2), Jan Pietsch; Memmingen: Sergei Topol, Dominik Meisinger

EV Füssen – Deggendorfer SC 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Tore: Füssen: -; Deggendorf: Curtis Leinweber, Lukas Miculka, Antonin Dusek, Petr Stloukal, Marcel Pfänder, Rene Röthke

Tölzer Löwen – Starbulls Rosenheim 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Tore: Bad Tölz: -; Rosenheim: Aaron Reinig (2), Norman Hauner

Blue Devils Weiden – Passau Black Hawks 8:2 (5:0, 2:1, 1:1)

Tore: Weiden: Tomas Rubes (3), Luca Gläser (2), ‚Alessandro Schmidbauer, Dominik Müller, Chad Bassen: Passau: Zachary Dybowski, Santeri Ovaska

Höchstadt Alligators – EC Peiting 6:7 (3:2, 2:2, 1:3)

Tore: Höchstadt: Eetu-Ville Arkiomaa (2), Jari Neugebauer, Martin Kokes, Michail Guft-Sokolov, Dmitrij Litesov; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (3), Thomas Heger, David Miller, Manuel Bartsch, Marc Besl

Landsberg Riverkings – Lindau Islanders 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Tore: Landsberg: Frantisek Wagner (2), Riley Stadel, Adriano Carciola; Lindau: Marc Hofmann, Arturs Sevchenko, Martin Mairitsch, Daniel Stiefenhofer, Dieter Geidel