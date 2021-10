Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein spannendes Wochenende steht für die Passau Black Hawks auf dem Programm. Am Freitag gastiert der EV Lindau in der Eisarena. Zwei Tage später kommt es zum ersten Pflichtspielderby beim Deggendorfer SC.

Wenn am Freitagabend um 20 Uhr das Eröffnungsbully gespielt wird, stehen sich zwei Mannschaften gegenüber die noch auf ihren ersten Saisonsieg warten. Während Passau immerhin einen Punkt bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Peiting sichern konnte, steht die Mannschaft vom Bodensee noch mit null Punkten da (0:5 gegen Memmingen, 2:4 in Landsberg).

Mit Torwart Matthias Nemec ist es den Islanders gelungen, einen DEL2-erfahrenen Mann an den Bodensee zu lotsen. Mit Christian Ettwein und dem Finnen Jere Laaksonen kamen zwei weitere Spieler, beide vom EV Landshut, mit DEL2-Erfahrung. Auch die zweite Kontingentstelle wurde neu besetzt. Neben Laaksonen geht mit Martin Mairitsch ein Österreicher für den EV Lindau aufs Eis. Über 300 Spiele in der österreichischen ersten Liga und drei Meistertitel mit dem EC Salzburg und den Black Winks Linz stehen in seiner Vita.

In der Passauer Eisarena gilt ab dem Heimspiel gegen den EV Lindau die 3G-plus-Regelung. Zutritt zum Spiel haben demzufolge geimpft, genesene und PCR-getestete Personen(Test maximal 48 Stunden alt). Dafür entfällt die Maskenpflicht im Stadion. Kinder und alle Schüler haben unabhängig von ihrem persönlichen Impfstatus Zutritt.

Ab der ersten Minute voll da zu sein heißt es auch am Sonntag beim Niederbayern Derby in Deggendorf. Der DSC gehört zweifelsohne zu den Favoriten der Oberliga. Aber dass Passau auch gegen eine solch gut besetzte Mannschaft mit Kampf und Leidenschaft dagegenhalten kann, hat das Vorbereitungsspiel im Rahmen des Donaupokals gezeigt. Für zusätzliche Würze dürfte sorgen, dass mit Blackburn, Pfenninger (jetzt Deggendorf) und Janzen, Fössinger, Pfänder, Maul (jetzt Passau) gleich sechs Spieler während der Sommerpause ins Lager des Rivalen gewechselt sind. Spielbeginn am Sonntag in Deggendorf ist um 18.45 Uhr.