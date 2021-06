Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der bisher schon sehr gut besetzte Sturm der Islanders bekommt mit Michal Bezouska einen weiteren und vor allem sehr torgefährlichen Zuwachs. Von den Crocodiles Hamburg aus der Oberliga Nord wechselt der Stürmer zu den EV Lindau Islanders. Der Kontrakt zwischen dem EV Lindau und dem Deutsch-Tschechen gilt zunächst für ein Jahr.

Für den 33 Jahre alten Deutsch-Tschechen ist die Oberliga Süd unbekanntes Terrain, denn bisher traf er mit seinen Oberliga Nord Teams, wenn überhaupt nur in den Play-offs auf Teams aus dem Süden. Aber auch in der Oberliga Süd möchte sich Bezouska einen Namen machen, in der Oberliga Nord hat er schon einen exzellenten Klang. „Mit Michal bekommen wir einen erfahrenen Stürmer mit großartigen Scoringtouch und einen tollen Techniker nach Lindau. Wir hatten gute Gespräche mit ihm. Er freut sich darauf, mit seiner Familie an den Bodensee zu wechseln“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Lindauer.

Dass Michal Bezouska auch in der Oberliga Süd für Furore sorgen kann, sind sich die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders absolut sicher, zudem erwarten sie sich von ihm, dass er seine Qualitäten als Führungsspieler einbringt. Seine Scorer-Statistiken in der Oberliga sprechen für seine Torgefahr und den stetigen Willen vor dem Tor eiskalt zu agieren. In bisher 385 Oberligaspielen erzielte er 602 Scorerpunkte (298 Tore/304 Assists). „Mit Michal bekommen wir einen Spieler, der in den letzten Jahren in der Oberliga Nord seine Scorer- Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir sind sehr froh, dass Michal sich für den EV Lindau entschieden hat“, sagt EVL-Cheftrainer Stefan Wiedmaier. „Mit seiner Erfahrung kann er sicherlich unserem jungen Kader in schwierigen Situationen weiterhelfen. Schon bei den Vorgesprächen hatte man das Gefühl, dass Michal auf die neue Herausforderung in Lindau vor Motivation brennt.“

Michal Bezouska wurde in der Kaderschmiede des HC Sparta Prag ausgebildet und wagte nach vier Spielzeiten in der dritten und zweiten Liga von Tschechien 2011 den Sprung nach Deutschland, wo er seither durchgehend spielte. Über den Königsborner JEC (2011/12), die GEC Ritter Nordhorn (2012-2014), die Crocodiles Hamburg (2014/15), die Rostock Piranhas (2015-2019) und die Saale Bulls Halle (2019/20) führte ihn sein Weg in der abgelaufenen Saison (2020/21) noch einmal zurück nach Hamburg. Nun zieht es ihn samt Familie aus dem hohen Norden in den tiefen Süden an den Bodensee.