​Das war sie, die Hauptrunde der Oberliga Süd. Verdienter Meister sind die Blue Devils Weiden, die sich allerdings lange mit dem Vizemeister, den Memminger Indians duellierten. Auf Platz drei setzten sich die Starbulls Rosenheim gegen die Eisbären Regensburg durch.

Platz fünf, das steht schon seit vier Wochen fest, geht an den Deggendorfer SC. Hauchdünn holten sich die Alligatoren aus Höchstadt Platz sechs und verwiesen Altmeister SC Riessersee auf Rang sieben und somit in die Pre-Play-offs. Achter wurde der EC Peiting und seit Dienstagabend steht fest, dass die Jungs vom Bodensee, die EV Lindau Islanders, auf Rang neun landen. Überraschend klar gingen im direkten Duell die Füssener in Lindau unter und belegten somit Rang zehn. Die Plätze elf und zwölf gingen an die Passau Black Hawks und an den HC Landsberg Riverkings.

EV Lindau Islanders – EV Füssen 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Tore Lindau: Corvin Wucher, Simon Klingle, Andreas Farny, Martin Mairitsch, Dominik Patocka, Florian Lüsch; Füssen: -

EHF Passau Black Hawks – EC Peiting 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) n.V.

Tore Passau: Marcel Pfänder, Jonas Franz, Niklas Pill, Santeri Ovaska; Peiting: Marco Habermann, Thomas Heger, Florian Stauder

Deggendorfer SC – HC Landsberg Riverkings 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Tore Deggendorf: Liam Blackburn (3), Jonas Stern, Thomas Matheson, Yannic Bauer; Landsberg: Marvin Feigl, Mike Reuter, Frantisek Wagner

Somit lauten die beiden Partien in den am kommenden Wochenende ausgefochtenen Pre-Play-offs:

SC Riessersee – EV Füssen

EC Peiting – EV Lindau Islanders