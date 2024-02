Lesedauer: ca. 2 Minuten

​An einem recht unspektakulären Spieltag war es das Highlight. Erstmals gewannen die Lindau Islanders eine Auswärtspartie in der Oberliga Süd zweistellig. Für die Rebels dagegen wird es Zeit, dass die Saison zu Ende geht. Die 20. Heimniederlage in Folge und doch kamen gegen Lindau über 800 Zuschauer. Das Potenzial ist also da, muss mit ordentlich gemachten Hausaufgaben im Sommer geweckt werden.

Südmeister Weiden hatte spielfrei und im Kampf um Platz zwei fiel eine endgültige Entscheidung. Weil die Wernerson-Libäck-Brüder mal wieder in Scorerlaune waren (beide holten zusammen zwölf Punkte) und Deggendorf sich eine peinliche Niederlage in Passau abholte, ist somit Platz zwei an die Falken gegangen. Und für Deggendorf ist das Happy End noch nicht erreicht. Memmingen besiegte die Tölzer Löwen, ist nur noch vier Zähler entfernt. Auch um Platz fünf ist es spannend. Bayreuth und Riessersee sind jetzt punktgleich. Peiting blieb auf sieben, gewann in Füssen und konnte über den Erfolg froh sein, denn die eingangs erwähnten Lindauer sind ihnen auf den Fersen. Höchstadt schwächelte in Garmisch, konnte froh sein, dass die Löwen in Memmingen ebenfalls verloren. Füssen hat nur noch theoretische Chancen auf Rang zehn, muss jetzt sogar aufpassen, dass ihnen Passau nicht den Rang abläuft.



Memmingen Indians – Tölzer Löwen 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Tore: Memmingen: Edgars Homjakovs (2), Tobias Meier (2), Pascal Dopatka; Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Martins Karsums, Steven Deeg

Heilbronner Falken – Bayreuth Tigers 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Tore: Heilbronn: Oula Uski (2), Jan Pavlu, Pontus Wernerson Libäck, Linus Wernerson Libäck, Corey Mapes, Frederik Cabana; Bayreuth: Paul Fabian, Lars Bergbauer

EV Füssen – EC Peiting 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Tore: Füssen: Jonas Fischer; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Samuel Payeur, Markus Czogallik

Passau Black Hawks – Deggendorfer SC 7:4 (1:0, 1:1, 5:3)

Tore: Passau: Arturs Sevchenko (3), David Seidl (2), Liam Blackburn, Marc Sauer; Deggendorf: Ondrej Pozivil, Carter Popoff, Marco Bassler, Matthew Pistilli

SC Riessersee – Höchstadt Alligators 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Tore: Riessersee: Jan Pietsch, Alec Zawatsky, Anselm Gerg, Moritz Köttsdorfer, Robin Veber, Marc Zajic, Quirin Bader; Höchstadt: Jakob Fardoe, Martin Vojcak

Stuttgart Rebels – Lindau Islanders 4:10 (1:2, 1:5, 2:3)

Tore: Stuttgart: Nolan Redler, Jannik Herm, Loris Walter, Alex Samusev; Lindau: Marc Hofmann (2), Ralf Rollinger (2), Walker Sommer (2), Nicolas Strodel, Zachary Kaiser, Patrick Raaf-Effertz, Zackary Bross

Nachtrag zum Spieltag am 14.02.2024

Höchstadt Alligators – Memmingen Indians 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Tore: Höchstadt: Jari Neugebauer (2), Patrik Rypar; Memmingen: Edgars Homjakovs (2), Denis Fominych, Matej Pekr, Valentin Busch

Blue Devils Weiden – SC Riessersee 11:2 (3:0, 5:1, 3:1)

Tore: Weiden: Luca Gläser (4), Tyler McPhee-Ward (3), Fabian Voit, Vladislav Filin, Robert Hechtl, Martin Hlozek; Riessersee: Thomas Schmid, Connor Graham

EC Peiting – Stuttgart Rebels 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (3), Sean Morgan; Stuttgart: Jannik Herm, Loris Walter

Bayreuth Tigers – Passau Black Hawks 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Tore: Bayreuth: Andree Hult (3); Passau: Nicolas Sauer (2), Jan Hammerbauer, Marc Zajic, Arturs Sevchenko, Tomas Kulhanek

Tölzer Löwen – Heilbronner Falken 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)

Tore: Bad Tölz: Florian Kästele, Oliver Noack, Marc Schmidpeter, Maximilian Spöttel; Heilbronn: Marco Haas (3), Niklas Jentsch, Thomas Supis, Alexander Dell

Deggendorfer SC – Lindau Islanders 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Deggendorf: Marco Bassler, Rene Röthke; Lindau: Zachary Kaiser (2), Christian Obu