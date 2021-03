Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eigentlich hätten die Passau Black Hawks am Freitag um 20 Uhr in der Passauer Eis-Arena ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den EC Peiting absolvieren sollen. Doch daraus wird nichts.

Der EC Peiting musste sich in dieser Saison bereits zum dritten Mal in Corona-Quarantäne begeben. Aufgrund dieser Quarantäne und den „Return-to-Sports“-Regularien wurde die Partie der Black Hawks gegen den EC Peiting ersatzlos abgesetzt. „Wir hätten gerne noch einmal in der Passauer Eis-Arena gespielt und uns am besten mit einem Sieg verabschiedet. Wir haben aber Verständnis für die Situation und sind uns einig, dass die Gesundheit aller Beteiligten am wichtigsten ist“, so der sportliche Leiter Christian Zessack.

Statt des Spiels gegen den EC Peiting treten die Passau Black Hawks am Freitag beim HC Landsberg an. Das Spiel war für den 16. März terminiert und wird nun vorgezogen. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Das letzte Spiel in der Hauptrunde der Oberliga Süd müssen die Passau Black Hawks dann am Sonntag um 17 Uhr beim Höchstadter EC bestreiten. „Ziel ist es, in jedem Spiel zu punkten“, so Trainer Ales Kreuzer.