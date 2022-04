Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vier Spielzeiten lang trug Samuel Payeur als Kontingentspieler das Trikot des EV Füssen. In der nächsten Spielzeit wird der 24 Jahre alte Kanadier jedoch nicht mehr am Kobelhang auflaufen, zumindest nicht in den heimischen Farben. Er wechselt innerhalb der Oberliga Süd zum EC Peiting.

2018 war der schnelle Stürmer vom Nachwuchsteam der Andrè-Laurendeau Boomerang als Europaneuling zum EV Füssen gewechselt und hatte hier großen Anteil an der Meisterschaft in der Bayernliga und dem Aufstieg in die Oberliga. Auch eine Liga höher zeigte sich Sam als Aktivposten und torgefährlicher Angreifer. Er absolvierte 179 Partien für den Eissportverein und scorte dabei 101 Tore und 106 Vorlagen. In der letzten Spielzeit kam er auf 15 Treffer und 16 Assists in 44 Partien, womit er zweitbester Scorer des EVF war.



Thomas Zellhuber, der als Sportdirektor Sam nach Deutschland geholt hat, zum Wechsel: „Wir wünschen Sam alles erdenklich Gute und sportlichen Erfolg bei seiner neuen Herausforderung. Sam hat über vier Jahre bei uns konstant seine Leistung gebracht und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Besonders hervorzuheben ist, dass er sich mit der Stadt Füssen und unserem Verein extrem identifiziert hat und das auch weiterhin tun wird.“

Vier Wochen nach dem letzten Saisonspiel kann der EVF aber auch seine ersten Personalien für das Team der nächsten Spielzeit vermelden. So haben Torhüter Benedikt Hötzinger und Verteidiger Jörg Noack noch Verträge für 2022-23. Hötzinger war wie schon im Jahr zuvor sicherer Rückhalt im Füssener Gehäuse, während Noack in seiner ersten Saison am Kobelhang mit vier Toren und neun Vorlagen in 32 Spielen als Defensivmann auch offensive Qualitäten zeigte. Zu diesen gesellt sich nun Stürmer Leon Dalldush, der unlängst seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängert hat.

Der mittlerweile 21 Jahre alte Angreifer war vor Jahresfrist aus dem Nachwuchs des ESVK an den Kobelhang gewechselt und konnte in seiner ersten kompletten Saison im Seniorenbereich sofort überzeugen. Mit 24 Punkten – 7 Toren und 17 Vorlagen – aus insgesamt 43 Spielen war er auf Anhieb viertbester Scorer im EVF-Team.