Kaderplanung abgeschlossen

Lennard Habeck kehrt nach Bayreuth zurück

25.08.2025, 18:46 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Nach der Verpflichtung von Tobias Schmitz kürzlich begrüßen die Onesto Tigers Bayreuth mit Lennard Habeck einen weiteren Rückkehrer. Der junge Stürmer ist ebenfalls, wie sein Verteidigerkollege, in Krefeld geboren.

Der im Juni 20 Jahre alt gewordene Außenstürmer gab in der vorangegangenen Saison – als Förderlizenzakteur der Iserlohn Roosters – für ziemlich genau zwei Monate ein Gastspiel im Team der Onesto Tigers, das durch einen erneuten Wechsel in die USA Anfang Dezember beendet wurde. Dort ging er wie bereits in der Saison 2023/24 in Minnesota für die Rochester Grizzlies aufs Eis.

Seine Ausbildung genoss der 1,81 Meter große Linksschütze in Düsseldorf, wo er bereits mit seinen letztjährigen Teamkollegen Bijsterbosch oder Junemann zu den Leistungsträgern zählte. Nun wird der Weg, der im Oktober in Bayreuth begann, fortgesetzt. Habeck hat einen festen Vertrag in Bayreuth unterzeichnet, der keine Förderlizenz vorsieht, sondern der ihn an das Team bindet.

„Wir freuen uns, dass Lennard erneut zu uns kommt. Wir haben bei seinen letzten Einsätzen ein bisschen das Gefühl bekommen, welches Potenzial in ihm steckt. Er tut auch selbst viel dafür, dass er weiterkommt und war nochmals in den USA, um dort zu spielen. Zuletzt hat er die Vorbereitung in Kassel mitgemacht und konnte dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir werden ihm jetzt die Chance geben, sich als junger Spieler, der auch Verantwortung übernimmt, weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hat Lennard bereits in jungen Jahren die Fähigkeiten, uns weiterzuhelfen“, so Trainer Larry Suarez.