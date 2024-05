Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Larry Suarez verpflichten die Onesto Tigers Bayreuth einen international erfahrenen Eishockey-Fachmann, der in Oberfranken die Rolle des Cheftrainers sowie die des Sportlichen Leiters übernehmen wird.

Der 60-jährige, in Chicago geborene US-Amerikaner kam erstmals 1986 nach Deutschland und war in Nordhorn, Dorsten und Krefeld aktiv. Seine Trainerkarriere startete 1998 in Essen, wo er zunächst im Nachwuchs und als U20-Trainer Verantwortung trug und anschließend die zweite Mannschaft der Moskitos coachte. Über die Oberliga-Stationen Schweinfurt und Oberhausen führte ihn sein weiterer Weg in die Niederlande nach Tilburg. In sechs Spielzeiten konnte Suarez sein Team zweimal zu Meisterehren führen und einmal die Vizemeisterschaft feiern sowie den niederländischen Pokal gewinnen. In dieser Zeit feierte er auch große internationale Erfolge. 2006 bis 2008 betreute er als Nationaltrainer die niederländische U18-Nationalmannschaft. 2012 holte er als Cheftrainer der Herrennationalmannschaft WM-Bronze der Division 1B. In Deutschland zurück heuerte Suarez wieder in Essen an, bevor ihn sein Weg über Crimmitschau, Ratingen, Hamm und Meran 2017 zurück ins Land der Deiche und Windmühlen führte. Mit einem Jahr Unterbrechung coachte Suarez in der vierten Spielzeit Eindhoven Kemphanen. Gleichzeitig übernahm er zuletzt die Verantwortung des Nationalteams in Mexiko.



„Wir sind uns sicher, mit Larry einen absoluten Fachmann gefunden zu haben, der das neu zu gründende Team mit seiner über 20-jährigen Erfahrung als Coach auf den richtigen Weg bringen wird. Für unser Konzept der nachhaltigen Entwicklung des Standortes und unsere Idee, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln, konnte ich Larry sofort begeistern. Hier kommt ihm unter anderem sein großer Erfahrungsschatz, den er sich an verschiedenen Standorten im Nachwuchs, sowie bei der U18-Nationalmannschaft der Niederlande, erarbeiten konnte, entgegen. Zudem wird Larry, der in der Vergangenheit bereits mehrfach für Spielerbeobachtung und suche verantwortlich gewesen ist, auch in Bayreuth die Gesamtleitung im sportlichen Bereich übernehmen“, erläutert der designierte Geschäftsführer Thomas Lünenborg das Tätigkeitsprofil von Suarez. „Uns ist es wichtig, einen Trainer verpflichten, der den Standort über einen längeren Zeitraum mit- und weiterentwickeln wird, worauf wir uns alle schon sehr freuen“, ergänzt Lünenborg.