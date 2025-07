Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Rahmen der Kooperation zwischen den Erding Gladiators und dem EV Landshut schlagen in der kommenden Oberliga-Saison vielversprechende Talente auch in Erding ihr Kapitel im Seniorenbereich auf.

„Diese Kooperation ist für beide Seiten ein Gewinn. Die Jungs bekommen in Erding Eiszeit, um sich weiterzuentwickeln – und wir profitieren von ihrem Potenzial und ihrer Energie“, sagt David Whitney, Sportlicher Leiter der Gladiators.

Diese Spieler dürfen künftig auch für die Gladiators auflaufen:

Marcel Tabert (Stürmer, 19 Jahre): Der großgewachsene Linksschütze mit Stationen in der Schweiz, den USA und zuletzt bei den Kölner Junghaien sowie der U20 des EV Landshut gilt als schneller, spielstarker Stürmer mit gutem Auge für seine Mitspieler. In der DNL überzeugte er mit 26 Scorerpunkten in 18 Spielen.

Luis Scheibengraber (Stürmer, 20 Jahre): Scheibengraber kennt das Gladiators-Trikot bereits: Schon 2022/23 lief er per Förderlizenz für Erding auf. Inzwischen hat er Erfahrung in der mit Einsätzen für den EV Landshut und Passau, Erfahrungen in der DEL2 und der Oberliga gesammelt. Er gilt als technisch starker Stürmer mit Übersicht und Spielwitz.

Lukas Gaus (Stürmer, 20 Jahre): Der 1,80 Meter große Rechtsschütze kommt ebenfalls mit DEL2-Erfahrung und überzeugte zuletzt in der DNL mit 33 Scorerpunkten in 41 Spielen. In Erding soll er seine Spielintelligenz und Geschwindigkeit einbringen – ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial.