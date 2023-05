Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Blue Devils Weiden treiben ihre Personalplanung weiter voran. Aus der Organisation des EV Landshut verstärken der 21-jährige Daniel Bruch und der erst 19-jährige Davin Maus die Offensive des Oberliga-Süd-Meisters.

Nach Martin Hlozek sind die beiden Ex-Landshuter zwei weitere Neuverpflichtungen, die unter die U23-Regelung fallen. Außerdem läuft Alessandro Schmidbauer auch in der kommenden Saison für die Blue Devils auf. Der 20-jährige Verteidiger unterschrieb bei seinem Wechsel nach Weiden einen Zweijahresvertrag.

Bruch stammt aus dem baden-württembergischen Bad Waldsee und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Kölner Haie. Der Rechtsschütze wusste schon in jungen Jahren zu überzeugen und durfte insgesamt 13 Mal für die deutsche U16, U17 und U18 Nationalmannschaft auflaufen. Sein DEL2-Debüt gab der 1,86 Meter große Stürmer am 28. Dezember 2020 beim Kölner Kooperationspartner EC Bad Nauheim und absolvierte in der restlichen Saison drei weitere Spiele. Am Ostermontag 2021 erzielte er in der Partie gegen den EHC Freiburg seinen ersten DEL2-Treffer. Vor zwei Jahren wechselte Bruch zum EV Landshut und kam sowohl in der ersten Mannschaft (92 Spiele, 20 Punkte) als auch in der U20 (13 Spiele, 11 Punkte) und beim Kooperationspartner EHF Passau Black Hawks in der Oberliga Süd (13 Spiele, vier Punkte) zum Einsatz.

Mit Davin Maus möchte ein weiteres Nachwuchstalent den nächsten Schritt in seiner Entwicklung in Weiden machen. Der Niederbayer genoss eine Ausbildung bei seinem Heimatverein EHC Straubing, EV Regensburg und EV Landshut. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten beim EHF Passau Black Hawks (10 Spiele).

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich sehr darüber, dass Daniel sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Er bringt mit seiner temporeichen Spielweise und guter Schusstechnik viel Energie aufs Eis. Auch charakterlich ist Daniel eine Bereicherung für unser Team. Davin ist ein talentierter Nachwuchsspieler mit großem Potential. Wir unterstützen ihn dabei, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich als wichtiger Teil unseres Teams zu etablieren.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Daniel ist durch gute Leistungen in Passau auf unseren Radar gekommen. Er bringt in jedem Spiel eine große Laufbereitschaft aufs Eis und ist technisch beschlagen. Davin zeigte ebenfalls in Passau gute Leistungen und bringt alle Anlagen mit, die einen starken Eishockeyspieler ausmachen.”

Daniel Bruch: “Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und sehe bei den Blue Devils die beste Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, mich schnell ins Team zu integrieren und nahtlos an die Leistungen der vergangenen Saison anzuknüpfen. Zusammen wollen wir die Meisterschaft gewinnen und in die DEL2 aufsteigen.”

Davin Maus: “Die Blue Devils sind ein vielversprechender Verein, der zudem nicht weit von meinem Zuhause entfernt ist. Obwohl dies mein erstes Jahr als Profi ist, bin ich zuversichtlich, dass ich durch harte Arbeit und Einsatz meinen Beitrag zum Teamerfolg leisten kann. Mit meinen Offensivqualitäten möchte ich der Mannschaft helfen und mich gleichzeitig als Spieler weiterentwickeln. Gemeinsam mit den Blue Devils möchte ich den nächsten Schritt machen.”