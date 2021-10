Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks starten am Freitag mit einem Auswärtsspiel beim Höchstadter EC in die Oberliga-Saison 2021/22. Dort erwartet die Habichte gleich eine sehr schwere Aufgabe. Die Alligators konnten im letzten Testspiel die Starbulls Rosenheim mit 4:3 besiegen. Trotzdem rechnen sich die Passau Black Hawks beim ersten Punktspiel einiges aus.

In der Vorbereitung konnten die Black Hawks die Vorgaben vom Trainergespann um Head Coach Ales Kreuzer umsetzen. „Wir wollten uns von Spiel zu Spiel steigern. Das haben wir auch geschafft. Man darf nicht vergessen, dass wir einen Kader haben mit einem Altersdurchschnitt von unter 23 Jahren“, analysiert Ales Kreuzer. Zweitrangig waren die Ergebnisse in der Vorbereitung. Zwei Siege gegen Erding und Niederlagen gegen Weiden, Regensburg und Deggendorf stehen in der Black Hawks Statistik. Insbesondere bei der knappen 4:5-Niederlage in Deggendorf haben sich die Black Hawks teuer verkauft und schnupperten sogar an der Sensation.

Zum ersten Oberliga-Heimspiel empfangen die Passau Black Hawks am Sonntag bereits um 16.30 Uhr den EC Peiting. Der Spieltag steht ganz im Zeichen der Kinder. Zum Kids Day dürfen sich alle Kinder in der Passauer Eis-Arena auf besondere Aktionen und Highlights freuen. So wird das Maskottchen des DEB Länderspiel-Feeling verbreiten. Urmel ist am Sonntag in Passau zu Gast und wird selbstverständlich für Fotos und Selfies zur Verfügung stehen. Ab 11 Uhr erwartet alle Kinder ab drei Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Die Kinder sind eingeladen, die ersten Schritte auf dem Eis zu wagen und sich Tipps und Tricks von den Profis der Passau Black Hawks zu holen. Des Weiteren erwartet die Zuschauer ein Meisterschaftsspiel der Passauer U13-Nachwuchsmannschaft. Eine Tombola, Wettbewerbe auf und neben dem Eis sowie ein Foto-Shooting mit der ersten Mannschaft nach dem Spiel gegen Peiting runden den Kids Day ab. Es gilt die 3G-Regelung.

Derweil zeichnet sich zwischen den Oberliga-Clubs ab dem nächsten Wochenende eine Einigung bzgl. der Einlasskriterien ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit gelten ab dem kommenden Wochenende in der gesamten Oberliga Süd die 3G+-Regelungen. Getestete Personen müssen dann einen PCR-Test vorweisen – alternativ einen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Dafür entfällt ab dem kommenden Wochenende dann auch die Maskenpflicht, etwaige Zuschauerobergrenzen sowie das Alkoholverbot für Spiele mit über 1000 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena.

Die Passau Black Hawks und die Stadt Passau bieten am Sonntag ab 14 Uhr allen Fans und Zuschauern die Möglichkeit, sich ohne Termin in der X-Point-Halle impfen zu lassen. Auf Wunsch können sich die Zuschauer auch noch nach dem Spiel gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfinitiative der Passau Black Hawks und der Stadt Passau soll den Zuschauern den einfachen Zugang zur Impfung ermöglichen.