​Große Besorgnis in Memmingen: Nach einem Bericht der Allgäuer Zeitung, den der ECDC Memmingen auf der Facebook-Seite seiner Frauen-Eishockey-Mannschaft inzwischen weitgehend bestätigt hat, wurde am Samstagabend das Bundesligaspiel gegen den EC Bergkamen nach dem zweiten Drittel abgebrochen – offenbar ist Kohlenmonoxid in der Eissporthalle ausgetreten.

„Viele, fast alle Spielerinnen beider Teams klagten über Schwindel, Übelkeit, Kopfweh oder Druck auf den Ohren“, heißt es in der Mitteilung des ECDC via Facebook. Polizei und Feuerwehr rückten an, die Spielerinnen wurden im Krankenhaus untersucht und entsprechend behandelt. Wie der Verein mitteilt, wurde Kohlenmonoxid als Ursache festgestellt. Die meisten Spielerinnen konnten das Krankenhaus wieder verlassen, einige wurden weiter überwacht. „Aber es geht allen soweit wieder gut“, teilt der Verein mit.



Unklar ist noch, wie es zum Austritt des Kohlenmonoxids kommen konnte. Das für heute Mittag geplante zweite Spiel in der Frauen-Bundesliga zwischen den beiden Vereinen wurde abgesagt.

UPDATE: Inzwischen ist das Problem behoben. Damit steht nun fest, dass das für heute Abend geplante Oberliga-Spiel der ECDC-Herren gegen die Blue Devils Weiden stattfinden kann.