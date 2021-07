Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Zusammenarbeit zwischen der Nachwuchsabteilung des SC Riessersee und dem Oberliga-Team könnte weitere Früchte tragen: Kilian Raubal, Sohn des ehemaligen SCR-Stürmers Michael Raubal und Neffe von Andreas Raubal – erhält einen Tryout-Vertrag und kann sich für den Profikader der Garmisch-Partenkirchner empfehlen.

„Wir freuen uns, dass wir einem Spieler aus dem Nachwuchs eine Chance geben können“, betont Panagiotis Christakakis, Geschäftsführer beim SCR. „Er hat sich durch Leistung und sein Engagement die Chance erarbeitet, und wenn er hart weiterarbeitet, dann kann er auch diesen Schritt schaffen.“ Die Kooperation mit dem eigenen Nachwuchs ist für die Zukunft eine wichtige Säule beim Traditionsklub. „Im Verein wird wieder sehr gute Arbeit geleistet, und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand ist hervorragend. Nur gemeinsam können wir den SCR voranbringen. Das Profieishockey braucht auf lange Sicht auch eigenen Nachwuchs, nur gemeinsam können wir erfolgreich sein.“

Kilian Raubal hat das Eishockeygen quasi mit der Geburt eingepflanzt bekommen. Sein Vater Michael Raubal wie auch die beiden Onkel Andreas und Anton waren Profis, spielten auch für den SCR. Der 20-jährige Verteidiger kam in der Vergangenheit bereits sporadisch in der Oberliga-Mannschaft zum Einsatz, gehörte aber zum Stamm der U20-Auswahl in der DNL II. Der Unterschied von der U20 zur Oberliga ist Raubal durchaus bewusst: „Das Niveau und das körperliche Spiel“, urteilt er. „In der Oberliga trifft man auf viele erfahrene Spieler. Auf das höhere Tempo werde ich mich einstellen müssen.“ Doch er hat ein festes Ziel vor Augen: „Zunächst erhoffe ich mir, dass ich mir einen festen Platz für die kommende Saison erarbeiten kann und ein fester Teil der Mannschaft werde. Außerdem möchte ich mich in diesem Team auch persönlich weiterentwickeln.“

Die Vorbereitung auf die kommende Saison hat der Youngster bereits begonnen. „Mit unserem Fitnesstrainer Leo Rauch trainiere ich hart, damit ich für den Winter sehr gut vorbereitet bin. Nebenbei gehe ich regelmäßig laufen.“ Selbstbewusst charakterisiert sich der junge Hammersbacher: „Meine Stärken liegen bei meinen technischen Fähigkeiten am Schläger und der Übersicht, das Spiel zu lesen.“ Aber auch außerhalb vom Eis geht es bei ihm stets sportlich zu. „Ich bin ein großer Fan von vielen Sportarten, unter anderem spiele selbst gerne Fußball oder Tennis.“