Lesedauer: ca. 1 Minute

Nächste Weichenstellung bei den Blue Devils Weiden: Nachdem in der vergangenen Woche die Vertragsverlängerung des Kontingentstürmers Tomáš Rubeš vermeldet werden konnte, hat nun auch Trainer Ken Latta ein Arbeitspapier für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Der 57-jährige Kanadier übernahm den Trainerposten bei den Blue Devils im Januar 2018. In der abgelaufenen Saison 2018/2019 führte Latta sein Team mit Platz sieben in der Meisterrunde in die Play-offs. Dort konnte den favorisierten Hannover Scorpions ein großer Kampf geboten werden, jedoch setzten sich die Niedersachsen in der Serie mit 3:1 durch. In der aktuellen Saison will Latta das Team mit einem der niedrigsten Etats der Liga ebenfalls wieder in die Play-offs führen, auch wenn die Blue Devils aktuell Platz 10 belegen. „Wir haben trotz unserer begrenzten Mittel bewiesen, dass wir auch mit den großen Mannschaften der Liga mithalten können. Die Mannschaft kann den Einzug in die Play-offs noch schaffen. Wir haben zwar ein paar Punkte Rückstand, aber es sind noch viele Spiele. Das trauen uns vielleicht einige nicht zu, aber dafür werde ich mit dem Team weiter hart arbeiten“, so der Kanadier.

„Mit Ken Latta setzen wir auf der Trainerposition weiter auf Kontinuität. Er arbeitet sehr gut mit jungen Spielern und hat in den vergangenen beiden Jahren junge Spieler wie Valentin Bäumler oder Adrian Klein in die 1. Mannschaft integriert. Ken Latta hat außerdem bewiesen, dass er die Mannschaft in schwierigen Situationen führen kann. Durch seine sehr guten Kontakte im Eishockey-Business und seine engagierte Arbeit sind wir zuversichtlich, dass wir ein schlagkräftiges Team für die kommende Saison zusammenstellen werden, um unsere Ziele zu erreichen“, so Blue Devils-Geschäftsführer Franz Vodermeier zu Lattas Vertragsverlängerung.