Die Zeichen standen nach drei Jahren auf Trennung, er wurde am Saisonende vom EV Füssen verabschiedet. Doch nun gibt es die überraschende Kehrtwende. Bauer Neudecker wird an den Kobelhang zurückkehren. Und das nicht im Trikot eines Gästeteams, sondern weiterhin in den schwarz-gelben Farben des EVF.

Damit geht in Füssen die Geschichte des erfolgreichen Torjägers, der in den vergangenen Spielzeiten 82 Treffer für den Eissportverein erzielt hat, weiter. Bauer und der EVF, das passt einfach und wird auch in der kommenden Saison wieder für einige Highlights sorgen, auf die sich die Anhänger freuen können.

Nach einer sehr starken Debütsaison, in welcher der US-Amerikaner auf Anhieb Topscorer des Vereins wurde, hatte er im zweiten Jahr Pech mit einem längerfristigen Verletzungsausfall, er wurde dennoch drittbester Punktesammler. Eine ereignisreiche letzte Spielzeit folgte für Bauer, die man so nicht voraussehen konnte. Zunächst zeigte er seine beste Phase beim EVF überhaupt, startete mit unglaublichen 17 Treffern aus den ersten zwölf Spielen in die Saison. Doch es folgte eine schwere Erkrankung, welche ihn für zwei Monate komplett außer Gefecht setzte, erst gegen Ende der Spielzeit griff er nochmal ins Geschehen ein.

Mit Bauer Neudecker besetzt der EV Füssen seine zweite Kontingentstelle mit einem Spieler, der Team, Standort und Liga bereits bestens kennt, was ein großer Vorteil ist. Dazu ist er zwar erst 27 Jahre alt, jedoch bereits einer der erfahrenen Akteure im Team. Er war in der College-Liga NCAA Kapitän seines Teams gewesen und als Profi in den nordamerikanischen Ligen SPHL und ECHL aktiv. Für den EVF bestritt der Rechtsschütze bislang 116 Spiele, in denen er neben den 82 Treffern auch noch 64 Vorlagen beisteuerte. Diese 146 Scorerpunkte bedeuten den siebten Platz in der Bestenliste des Eissportvereins.