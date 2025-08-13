Indians-Kader komplett

Kapitän Spurgeon bleibt beim ECDC Memmingen

13.08.2025, 21:28 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Nach langer Wartezeit können die Memminger Indians nun den Verbleib von Kapitän Tyler Spurgeon vermelden.

Der 39 Jahre alte Führungsspieler hat alle erforderlichen Tests für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft bestanden, womit der Fortsetzung seiner Karriere in Memmingen nichts mehr im Wege steht. Die Indians gehen somit mit drei Torhütern, acht Verteidigern und zwölf Stürmern in die neue Oberliga-Saison.

Passend zum Start der Vorbereitungsphase in Memmingen können die Memminger Indians auch offiziell wieder auf die Dienste ihres Kapitäns Tyler Spurgeon zurückgreifen. Der 39 Jahre alte Kanadier steht kurz vor dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft, womit sein Vertrag in der Maustadt aktiv wird. Der 1,80 Meter große Linksschütze hat am Dienstag auch für den zweiten erforderlichen Test positive Rückmeldung erhalten. Somit fehlen nur noch letzte Formalitäten, um den deutschen Pass in Empfang zu nehmen. Spurgeon, der seit 2020 in Deutschland aufläuft und zuvor weitere fünf Jahre in Österreich aktiv war, ist somit das letzte fehlende Puzzlestück im Kader des ECDC.

Der Mittelstürmer kam in seiner ersten Saison für die Rot-Weißen auf 48 Punkte in 47 Hauptrundenspielen. In den Playoffs war der Führungsspieler dann unverzichtbar für den ECDC, er war nicht nur der erfolgreichste Scorer sondern auch der beste Torschütze des Teams. So oder so, ist die Wichtigkeit des Angreifers nicht in Punkten zu messen. Mit seiner Führungsstärke und seinem Einsatz auf und neben dem Eis soll der in Edmonton geborene Stürmer bei den Indians wieder vorangehen.

In der Vorbereitung wird Spurgeon, zusätzlich zu den bereits feststehenden Kontingentspielern zum Einsatz kommen. Ab dem regulären Spielbetrieb, die Indians starten am 18. September, gegen Erding in die Oberliga-Saison, muss ein deutscher Pass vorliegen, da nur drei Kontingentspieler gleichzeitig auflaufen dürfen.