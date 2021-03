Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Regensburger Eisbären gab es am Dienstag gleich doppelt Grund zur Freude. Am Vormittag wurde im Rahmen einer Pressekonferenz die Verlängerungen mit dem Chefcoach Max Kaltenhauser und dem sportlichen Leiter Stefan Schnabl bekanntgegeben, am Abend besiegten die Regensburger dann im letzten Spiel der Hauptrunde den Höchstadter EC mit 4:3.

Die Gäste stellten dabei einmal mehr unter Beweis, warum sie als Überraschungsteam der Oberliga Süd gelten. So agierten sie mit den Eisbären durchaus auf Augenhöhe, gerieten in der achten Minute aber dennoch ins Hintertreffen. Nikola Gajovsky bediente Richard Divis mustergültig und dieser markierte das 1:0 für die Eisbären.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie deutlich lebhafter. So drehten die Höchstadter das Spiel und gingen durch die Treffer von Niklas Jentsch (21.) und Anton Seewald (25.) mit 2:1 in Führung. Zwar konnte Nico Kroschinski für die Eisbären wieder egalisieren (31.), doch Jakob Fardoe markierte postwendend den dritten Gästetreffer (32.). Die Eisbären forcierten jetzt noch einmal das Tempo und stellten noch im zweiten Drittel auf Gleichstand. Lukas Wagner war es, dem durch das 3:3 sein erster Oberligatreffer gelang (36.).

Es blieb spannend im Schlussabschnitt und in der 48. Minute gingen wiederum die Eisbären in Führung. Lukas Heger gelang das wichtige Tor zum 4:3. In der Folge kassierten die Regensburger dann einige Strafzeiten, konnten diese brenzligen Situationen jedoch unbeschadet überstehen. Am Ende retteten die Eisbären ihren Vorsprung über die Zeit und blieben damit die komplette Hauptrunde in der Donau-Arena ungeschlagen.