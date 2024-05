Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Oberligist Onesto Tigers Bayreuth verstärkt sich mit Torhüter Justin Spiewok.

Der 20-Jährige in Bogen geborene Linksfänger durchlief die Jugend des EV Regensburg, bevor er über Straubing nach Schwenningen wechselte und im Anschluss in Selb anheuerte. Von dort aus bekam er per Förderlizenz Einsätze bei den Höchstadt Alligators, die ihn für die vorangegangene Saison fest verpflichteten. Nun erfolgt der Schritt nach Bayreuth, wo er Teil des zukünftigen Torhüter-Duos sein wird.



„Wir freuen uns sehr, Justin unter Vertrag genommen zu haben. Er ist ein junger, wettbewerbsfähiger und extrem entschlossener Torhüter mit einem enormen Entwicklungspotenzial. Es wird schön sein zu sehen, wie er weiterhin an Wettkämpfen teilnimmt, sich weiterentwickelt und Teil des Goalie-Duos sein wird, das uns in die richtige Richtung führen wird“, schaut Headcoach Larry Suarez positiv auf die erste Goalie-Verpflichtung für das Team der Onesto Tigers voraus.