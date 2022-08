Lesedauer: ca. 1 Minute

​Anthony Hermer (17) steht auch in der anstehenden Saison 2022/2023 im Oberliga-Kader der Blue Devils Weiden.

Das junge Sturmtalent wechselte im Laufe der vergangenen Saison vom Nachwuchs der Selber Wölfe zum 1. EV Weiden. In drei Spielen für die U20 sammelte er fünf Scorerpunkte. Für die Blue Devils absolvierte er 18 Partien. Am 13. Februar 2022 gelangen ihm gegen die Landsberg Riverkings seine ersten zwei Tore im Seniorenbereich. Neben Hermer werden weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integriert und dem erweiterten Kader angehören.

Sebastian Buchwieser, Trainer der Blue Devils Weiden: „Durch die Erweiterung des Trainerstabs können wir junge Talente wie Anthony intensiver betreuen und fördern. In ihm steckt viel Potenzial, allerdings muss er noch hart an sich arbeiten. Wenn er dazu bereit ist, stehen ihm in unserer Organisation alle Türen offen.“

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: „Mit der Verlängerung von Anthony haben wir unsere Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Um seine Entwicklung voranzutreiben, wird er weiterhin viel Spielpraxis in der U20 und bei unserem Kooperationspartner Amberg sammeln. Bei uns wird er voll mittrainieren und sicherlich seine Einsätze bekommen.“