Mit Lars Stelzmann wurde ein 23-jähriger Stürmer verpflichtet, der in den letzten drei Spielzeiten jeweils in der Oberliga Nord der schwarzen Hartgummischeibe nachjagte.

Der 1,85 Meter große Linksschütze erlernt in seiner Heimat Rosenheim das Eishockey-Spiel, wo er sämtliche U-Mannschaften durchlief, bevor er 2020 ins DNL-Team der Düsseldorfer EG wechselte und dort für zwei Spielzeiten in der höchsten deutschen Nachwuchsliga agierte. Nach wenigen Einsätzen für die Hannover Indians ging es für eine Saison nach Herne, bevor er für zwei Spielzeiten am Essener Westbahnhof Station machte.

Stelzmann gilt als kreativer Akteur, der variabel in der Offensive eingesetzt werden kann, aber auch als Defender auflaufen kann. Zuletzt agierte er in Essen etwa die Hälfte der Saison im Abwehrverbund. Seine Orientierung, die stets – auch als Stürmer – die Defensive im Blick behält und sein Zug nach vorne, machen ihn wertvoll für das Mannschaftgefüge.

„Lars spielt über seine eigentliche Größe hinaus. Mit seinem hartnäckigen Forechecking und seinem angriffslustigen und furchtlosen Spielstil kann er eine Linie beleben. Er kämpft stets hart um Rebounds und forciert Puckverluste beim Gegner, nervt damit die Gegenspieler und versucht diese zu zermürben. Er besitzt zudem einen guten Schuss, ist aber am effektivsten, wenn er direkt aufs Tor geht. Er bringt einen guten Charakter mit und hat die Ausdauer und Kraft, die er für seinen Spielstil benötigt“, weiß Headcoach Larry Suarez über den Neuzugang zu berichten.