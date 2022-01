Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deggendorfer SC kann die nächste Vertragsverlängerung bekannt geben: Mit Jonas Stern verlängert ein hoffnungsvolles Talent seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit.

Der 17-jährige Stürmer, der in dieser Spielzeit zumeist bei der U20 zum Einsatz kam, erhielt zuletzt sowohl in der ersten Mannschaft, als auch bei Kooperationspartner Erding in der Bayernliga, immer mehr Einsatzzeiten.



Der Sportliche Leiter des DSC, Thomas Greilinger, sieht bei Stern viel Potenzial: „Jonas ist ein sehr talentiertes Eigengewächs. Er bekommt immer mehr Eiszeit und hier bei seinem Heimatverein soll er auch den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.“