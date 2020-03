Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem Saisonende für die Blue Devils Weiden steht nun bereits der erste Abgang fest. Jonas Neffin, der mit einer Förderlizenz ausgestattet war, wird in der kommenden Saison nicht mehr für den EVW im Tor stehen. Dies hat Neffins Stammverein, die Iserlohn Roosters, den Verantwortlichen der Blue Devils mitgeteilt.

Beim DEL-Club steht der 19-jährige Goalie noch die kommenden beiden Spielzeiten unter Vertrag. In Weiden konnte der talentierte Goalie in seinem ersten Jahr als Profi Spielpraxis in der Oberliga sammeln, nun soll Neffin den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Inzwischen stehen auch die Termine für die ersten Vorbereitungsspiele der neuen Saison fest. Am 11. September gastieren die Blue Devils bei den Hannover Indians, zwei Tage später findet das Rückspiel gegen die Niedersachsen in der Hans-Schröpf-Arena statt.