Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war das Duell zweier Goaliegenerationen beim Spiel der Regensburger Eisbären gegen die Indians aus Memmingen. Auf Seiten der Hausherren stand der 22-jährige Patrick Berger im Kasten, bei den Indians der 39-jährige Jochen Vollmer. Am Ende gewannen zwar die Regensburger mit 2:1, doch angesichts der unzähligen Chancen auf beiden Seiten überrascht dieses Ergebnis durchaus.

So standen immer wieder die Torhüter im Mittelpunkt und sowohl Youngster, als auch Routinier wuchsen im Laufe der Partie über sich hinaus. Immer wieder mussten sie ihr ganzes Können aufbieten, um ihre Farben im Spiel zu halten. Nach dem 1:0 für die Gäste in der fünften Minute durch Fabian Voit fiel lange Zeit kein Treffer mehr. Langeweile kam dagegen keine auf, denn beide Teams erarbeiteten sich Chancen im Sekundentakt. Die Memminger zeigten mit ihrer aggressiven Spielweise auf, warum sie derzeit das Maß aller Dinge sind. Die Eisbären hielten mit viel Leidenschaft dagegen.

In der 51. Minute belohnten sich die Hausherren für den bedingungslosen Kampf. Nach mehreren Glanzparaden von Jochen Vollmer stocherte Regensburgs Kapitän Peter Flache den Puck doch noch über die Linie. Der Ausgleich schien die Eisbären zu beflügeln, doch der Hexer im Memminger Kasten schien vom ersten Gegentor völlig unbeeindruckt zu sein. Immer wieder vereitelte Vollmer selbst besten Regensburger Chancen. Auf der Gegenseite musste auch Patrick Berger auf den Posten sein, denn bei ihren Kontern waren die Memminger stets gefährlich.

In der 55. Minute war es dann tatsächlich noch soweit. Lukas Heger setzte zum Schlenzer an und traf an Jochen Vollmer vorbei genau in den Winkel. Die Eisbären gingen erstmals in dieser Partie in Führung. Jetzt waren die Gäste wieder am Drücker, doch Patrick Berger rettete mehrmals glänzend. Am Ende durften sich die Regensburger über drei Punkte freuen, die aufgrund des starken Schlussabschnitts durchaus in Ordnung gehen. Am Sonntag haben die Indians gleich die Chance zur Revanche. Dann sind die Eisbären ihrerseits im Allgäu zu Gast.