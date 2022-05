Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 26-jährigen Jason Lavallee verpflichten die Riverkings den ersten Kontingentspieler für die neue Oberligasaison. Der kanadische Stürmer wechselt vom Bayernligisten EA Schongau zum HC Landsberg und bringt die Empfehlung von 54 Punkten in 29 Spielen mit.

Der zweitbeste Torschütze der Bayernligavorrunde konnte bereits im Training am Ende der letzten Saison überzeugen. Der läuferisch starke Rechtsschütze mit viel Zug zum Tor wird im August zu seiner zweiten Saison in Europa am Lech erwartet.



Riverkings-Trainer Sven Curmann zeigte sich im Interview überzeugt vom Neuzugang: „Wir haben Jason bereits in einigen Bayernligaspielen beobachtet und hatten ihn nach dem Ende der letzten Saison im Mannschaftstraining auf dem Eis. Er ist schnell, bissig und hat einen super Schuss. Die 33 Tore in 29 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Ich bin mir sicher, dass er sich auch eine Liga höher durchsetzen wird. Die Art und Weise wie in der Oberliga gespielt wird, kommt ihm dabei sicher entgegen.“

Teammanager Michael Oswald: „Jason hatte auch Angebote anderer Oberligisten, deshalb sind wir sehr froh, dass er sich für unser Angebot entschieden hat. Er ist ein netter Kerl, der sich aber auf dem Eis in Richtung Tor nur schwer aufhalten lässt. Genau das ist das, was wir für diese Saison im Sturm verbessern wollen. Deshalb ist er ein wichtiger Baustein im Team der neuen Saison.“