Jan Svoboda verstärkt Offensive des EV Füssen

12.08.2025, 19:30 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Nach Marek Slavik geht auch die zweite neu zu besetzende Kontingentstelle beim EV Füssen an einen Stürmer aus Tschechien. Der 26 Jahre alte Jan Svoboda wird in der kommenden Saison in Schwarz-Gelb und auch erstmals in der Oberliga auflaufen.

In der vergangenen Spielzeit war Svoboda ab Januar für den Bayernligisten TEV Miesbach aktiv, zuvor spielte er jahrelang in der zweiten Liga Tschechiens. Ebenso wie Marek war Jan im Nachwuchsbereich in den Auswahlmannschaften seines Heimatlandes aktiv und gilt als schneller und wendiger Spieler mit gutem Schuss, der dem Angriff des EVF weitere Substanz verleihen wird.

Im Nachwuchsbereich spielte Jan Svoboda hauptsächlich bei seinem Heimatverein HC Pirati Chomutov und gehörte dort regelmäßig zu den erfolgreichsten Stürmern. Mit 16 Jahren war er Topscorer des U18-Teams, spielte bis zur U19 in der Nationalmannschaft. Ein Jahr war er jedoch auch im Ausland aktiv. Für den chinesischen KHL-Club Kunlun Red Star spielte er in der höchsten russischen Nachwuchsliga, der MHL. Zurück in Tschechien bestritt der Linksschütze für Chomutov seine ersten Partien in der höchsten Spielklasse, der Extraliga.

Die nächsten Jahre entwickelte er sich in der zweiten Liga zu einem beständigen Scorer und war hier für verschiedene Teams aktiv. Kadan, Prerov und Chomutov waren seine Stationen, wobei er 2021/22 nochmals zwei Spiele mit zwei Punkten für den Erstligisten Zlin absolvierte und sich 2023/24 seinem mittlerweile nur noch in der dritten Liga aktiven Stammverein anschloss. Nach dessen Aufstieg wechselte er in der vergangenen Saison zum Drittligisten Mostecti Lvi, von wo ihn dann Trainer Dusan Frosch nach Miesbach holte.

In der Bayernliga gelangen ihm insgesamt in 16 Spielen 15 Punkte, wobei er in den Playoffs mit einer Verletzung spielte. In der zweiten tschechischen Liga war er in 261 Partien an 100 Treffern beteiligt, in der dritten waren es 49 in 64 Begegnungen. Trotz seiner erst 26 Jahre bringt Jan Svoboda also bereits viel Erfahrung mit, die er als Stütze im Füssener Sturm einbringen kann.

EVF-Vorstand Jörg Noack erklärt: „Mit Jan Svoboda besetzen wir nach der Verpflichtung von Xaver Tippmann unsere dritte Importstelle mit einem Stürmer. Jan bringt mit 26 Jahren bereits wertvolle Erfahrung aus mehreren Spielzeiten in der starken zweiten tschechischen Liga mit. Er ist ein sehr schneller Außenstürmer, der mit seiner Dynamik jede Abwehr beschäftigen kann, und hat bereits bewiesen, dass er ein echter Teamspieler ist. In Miesbach spielte er in den Playoffs trotz gebrochener Rippe – ein Zeichen für seinen Charakter und seinen unbedingten Einsatzwillen. Genau solche Spieler wollen wir in Füssen sehen: charakterstark, einsatzfreudig und bereit, alles für das Team zu geben. Wir sind überzeugt, dass Jan mit seiner Geschwindigkeit und Mentalität ein weiterer Faktor in unserer Offensive sein wird.“