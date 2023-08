Zuletzt in Kaufbeuren und Landshut

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach einer Saison in Kaufbeuren und einer weiteren beim EV Landshut kehrt Verteidiger Jan Pavlu zur Saison 2023/2024 zu den Heilbronner Falken zurück, für die er bereits von 2018 bis 2021 gespielt hatte.

Zuvor war der ehemalige italienische Nationalspieler mit dem EHC Bayreuth aus der Oberliga in die DEL2 aufgestiegen und hatte dort noch zwei Jahre gespielt. Seine Deutschland-Karriere hatte der 28- jährige gebürtige Bozener in der Saison 2009/10 bei den Jungadlern Mannheim begonnen und zudem zwei Jahre für die RB Hockey Juniors in Salzburg gespielt.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Jan ist ein multifunktionaler Verteidiger mit viel internationaler und DEL2-Erfahrung. Er ist groß, stark, ein guter Skater und kann bei Bedarf auch in der Offensive spielen. Wir sind sehr froh ihn bei uns im Team zu haben und begrüßen seine Rückkehr nach Heilbronn.“