Jan Hammerbauer war der erste Akteur, der im Mai 2024 für die im letzten Jahr neu aufgestellten Onesto Tigers Bayreuth seine Zusage gab. Nun hat der kürzlich 32 Jahre alt gewordene Angreifer seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der in Kadan geborene Linksschütze ging erstmals in seiner Heimatstadt auf das glatte Parkett, bevor ihn sein weiterer Weg im Jugendbereich über Kladno nach Chomutov führte. Sein Profidebüt feierte der ehemalige tschechische Junioren-Nationalspieler dann wieder für Kadan, wo er drei Spielzeiten verbrachte. Über Lauterbach, wo er erstmals in der Saison 2017/18 in Deutschland ein Engagement annahm, führte ihn sein Weg über Lindau zu den Selber Wölfen, mit welchen er 2020/21 die Oberligameisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 feiern durfte. Als fünftbester Scorer mit 42 Punkten trug er einen entscheidenden Anteil zum damaligen Erfolg hinzu. Nach zwei Spielzeiten in Deutschlands zweithöchster Liga führte ihn sein Weg nach Passau, von wo er im Anschluss zurück nach Oberfranken, zu den Tigers, wechselte. 27 Punkte, wovon er elfmal selbst traf und zu 16 weiteren Torerfolgen die Vorarbeit leistete, brachte der Linksschütze in der abgelaufenen Spielzeit auf sein persönliches Punktekonto.

„Jan ist ein zuverlässiger, kräftiger und großgewachsener Stürmer, der mit seiner Bullystärke, seiner Erfahrung und Reife eine Linie führen kann. Er verfolgt auf und neben dem Eis seine Ziele und arbeitet hart für das Team. Wir sind froh, dass sich Jan entschieden hat, eine weitere Saison für uns aufzulaufen“, weiß Coach Larry Suarez die Vorzüge des 1,90 Meter großen Linksschützen zu schätzen.