​Die Kaderplanungen der Passau Black Hawks für die kommende Oberliga-Saison waren bereits abgeschlossen. Durch den überraschenden Abgang von Lukas Stettmer wurden die Niederbayern nun noch einmal auf dem Transfermarkt tätig.

Und hier gelang den Black Hawks um den Sportlichen Leiter Christian Zessack ein echter Glücksgriff. Der 21-jährige Verteidiger Jakob Raul wechselt von den Blue Devils Weiden in die Dreiflüssestadt. Der gebürtige Landshuter spielte seit der Saison 2019/20 in Weiden und konnte somit bereits in zwei Spielzeiten Oberliga-Erfahrung sammeln. In 43 Spielen konnte Jakob Raul sechs Scorerpunkte sammeln.

Ausgebildet wurde Jakob Raul beim Kooperationspartner EV Landshut. „Wir bekommen mit Jakob einen richtig guten Verteidiger. Jakob hat in Landshut eine der besten Nachwuchsausbildungen in Deutschland durchlaufen und in der letzten Saison bei den Blue Devils Weiden eine starke Saison gespielt“, freut sich Zessack.

Die Kaderplanungen der Passau Black Hawks sind mit der Verpflichtung von Jakob Raul abgeschlossen.