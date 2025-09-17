Oberliga Süd vor dem Saisonstart

Ist der Deggendorfer SC diesmal das Maß der Dinge?

17.09.2025, 16:05 Uhr Lesedauer: 7 Minuten

Am Freitag beginnt die Saison 2025/26 in der Oberliga Süd mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Memminger Indians und Aufsteiger Erding Gladiators.

Anzeige

Die Hauptrunde endet am 27. Februar 2026. Danach folgen die Pre-Play-offs in der Zeit vom 1. bis zum 6. März 2026. Die Play-offs beginnen am 8. März 2026 mit einer Best-of-Five-Serie, werden danach per Best-of-Seven bis maximal zum 3. Mai 2026 weitergeführt. Hockeyweb stellt heute in Kurzform die Süd-Oberligisten vor in der erwarteten Reihenfolge nach der Vorrunde.

Deggendorfer SC

Nach mehreren Jahren des Anlaufes will der DSC wieder den Sprung in die DEL2 schaffen. Von der individuellen Stärke bis zur Kadertiefe ist das Team im Süd weit oben zu finden. Im Tor bleibt Timo Pielmeier die Nr. 1. In der Verteidigung ist weiterhin Ondrej Pozivil der Taktgeber. Mit Niklas Heinzinger konnte ein Top-Verteidiger aus Bietigheim geholt werden. Im Sturm hat zwar Thomas Pielmeier die Schlittschuhe an den Nagel gehängt, aber der Verlust konnte durch die Gebrüder Jackson sowie Dante Hahn, Viktor Buchner und Philip Wachter mehr als ausgeglichen werden.

Heilbronner Falken

Der Hauptrunden-Titelverteidiger hat einen ziemlich turbulenten Sommer hinter sich, kurzfristig war sogar die Oberliga-Teilnahme in Gefahr. Trotz allem konnten die Falken ihren Kader behalten. Im Tor blieb Patrick Berger erhalten, die Defensive gingen zwar mit Jiranek, Jan Pavlu und Thomas Supis drei offensivstarke Verteidiger, aber dafür kamen mit Jeroen Plauschin (Selb), Julian Schams (Erfurt) und Leon Fern (Essen) echte defensivorientierte Verteidiger. Die Abteilung Attacke setzte in der letzten Saison Topmarken, wurde mit Paul Fabian, Lukas Wagner und Marvin Drothen sogar noch leicht aufgewertet.

Memmingen Indians

Die „Südstamm“ der Indians könnte zur Überraschung der Saison mutieren. Sie sind erfahren und haben eine relativ junge, spritzige Mannschaft. Im Tor regiert der DEL-erfahrene Bastian Flott-Kucis und in der Verteidigung haben Linus Svedlund und Dominik Meisinger das Sagen. Mit Connor Blake und Maximilian Menner wurde dieser Mannschaftsteil aufgebaut. Zwar verließen Brett Schaefer und Matej Pekr den Verein, aber der aus Bad Tölz gekommene Jack Olstead, Felix Brassard aus Peiting und Brett Ouderkirk aus Heilbronn sollten dem Sturm mehr Entfaltung geben.

Tölzer Löwen

Die Tölzer haben im Sommer ihren Kader ziemlich gewandelt. Gleich zwölf Abgänge wurden verzeichnet, elf Neue kamen. Im Tor bekam Enrico Salvarani mit Matthias Bittner aus Duisburg starke Konkurrenz. In der Verteidigung konnte mit Karel Klikorka ein Top-Verteidiger aus der zweiten tschechischen Liga verpflichtet werden. Auch im Angriff sind die Isarwinkler mit einigen Stars wie Toni Piipponen, Andree Hult und Sandro Schönberger gut aufgestellt und dazu gesellt sich die wie immer exzellente Jugendarbeit mit allein sieben Spielern unter zwanzig Jahre.

Selber Wölfe

Der DEL2-Absteiger hat nur ein Ziel, den Wiederaufstieg. Allerdings sieht er sich, nach dem Abgang einer kompletten Mannschaft, mehr als der unterschätzte Favorit. Im Tor steht weiterhin der hocherfahrene Michael Weidekamp. In der Defensive haben Maximilian Gläßl und Dominik Müller die meiste Erfahrung, im Sturm wurden zehn Neue geholt, von denen der Ex-Bietigheimer Erik Nemec der Leader sein wird. Der neue Rest kann auf über 400 DEL-Spiele und über 2.300 DEL2-Spiele zurückblicken, so dass der Selber Blickwinkel verständlich wird.

Erding Gladiators

Auch wenn der Neuling aus der Bayernliga kleine Brötchen backen möchte, der Kader kann viel Erfahrung aufweisen, so dass ihm einiges zuzutrauen ist. Im Tor haben David Zabolotny und Leon Meder bereits in der DEL2 gespielt. Die Defensive wird von Elia Ostwald angeführt, der über 1200 Matches, darunter 244 in der DEL absolviert hat. Und im Angriff wurden zu den verbliebenen fünf Akteuren sieben Neue geholt, wie z.B. Marc Schmidpeter, Marco Pfleger und Maximilian Forster und als Föli der talentierte Marcel Tabert aus Landshut.

Lindau Islanders

Am Bodensee möchte man nun einen Schritt nach vorne machen und hat in allen drei Mannschaftsteilen versucht mehr Qualität zu integrieren. Im Tor wurde allen drei Positionen mit Daniel Filimonow (Lausitz), Keanu Salmik (Stuttgart) und Julian Hübner neu besetzt. In der Defensive gingen mit Nyman, Bergen und Lebek gestandene Verteidiger, dafür kam mit dem Japaner Kazuki Lawlor ein interessanter Spieler vom polnischen Erstligisten Torun. Lukas Bender von den Scorpions gilt als defensivstark. Und im Angriff bediente man sich mit Dominik Grafenthin, Marvin Feigl und Leon Sivic an der DEL2-Theke.

EV Füssen

Die Hoffnung des Altmeisters beruht auf die wie immer starke Nachwuchsarbeit sowie die Eingespieltheit des Kaders. Wenn alles optimal läuft, kann ein Pre-Play-off-Platz Wahrheit werden. Im Tor seit zwölf Jahren die Allgäuer Bank Benedikt Hötzinger. Immer konnten mit Felix Linden (Peiting) und Xaver Tippmann (Regensburg) sehr erfahrene Akteure geholt werden. Diese sollen mit den beiden Tschechen im Sturm, Marek Slavik und Jan Svoboda sowie dem Torjäger der letzten Jahren Bauer Neudecker für hoffentlich viel Furore sorgen. Eine Hilfe wird sicherlich auch die Kooperation mit dem DEL2-Club ESV Kaufbeuren darstellen.

EC Peiting

Die Oberbayern, die sich selbst als das gallische Dorf bezeichnen, konnten im letzten Jahr ihr 25. Jahr Oberliga in Folge feiern. Und die Ambitionen sind keineswegs defensiv. Im Kasten steht weiterhin Andreas Magg, dem der Lindauer Tommi Steffen an die Seite gestellt wurde. Die Defensive blieb fast, lediglich der Abgang von Routinier Linden tat weh. Für ihn konnte der im letzten Jahr inaktive Marcus Gretz gewonnen werden. Ein Totalaustausch gab es bei den Kontingentspielern. Für van den Hurk, Brassard und Payeur kamen aus der zweiten französischen Liga Carson MacKinnon, Justin Maylan und aus Sisak (AlpsHL) Carson Briere.

Passau Black Hawks

Die Black Hawks stehen wieder vor einer schweren Saison. Das große Ziel sind die Play-offs, aber schon die Pre-Play-Offs stellen eine große Hürde da. Da ist es gut, wenn die wichtigste Position, das Tor mit Marco Eisenhut und Janik Engler stark besetzt ist. In der Abwehr sind gerade einmal sechs Positionen besetzt und auch im Sturm, der mit sechs Neuzugängen neu aufgestellt wurde, sind mit Brendan Harrogate und Buster Larsson gerade einmal zwei Kontingentstellen besetzt. Immerhin blieben mit Andrew Schembri und Rene Röthke, die zusammen 2500 Spiele Erfahrung haben, die beiden Super-Oldies erhalten.

Onesto Tigers Bayreuth

Das große Problem in Bayreuth ist nicht die Qualität der Mannschaft, sondern auf Grund der finanziellen Engpässe die Quantität. Gerade einmal 17 Akteure stehen unter Vertrag und das kann über eine sehr lange Saison schwierig werden. Für die Torhüter Spiewok und Andryukhov bekam man mit Maximilian Meier aus Hamm und Conner MacLeod aus Regensburg relativ guten Ersatz. Vier Verteidiger gingen, mit Jannis Hüserich (Essen), Jan Niklas Pietsch (Riessersee), Adam Schusser (Stuttgart) und Tobias Schmitz (Erfurt) kam Ersatz mit insgesamt 1400 Spielen Oberligaerfahrung. Im Sturm ist alles auf die drei Ausländer geschnitten. Zum gebliebenen Aidan Brown kamen Alex Barber aus Cergy und Kyle Bollers aus Cincinnati (ECHL).

Höchstadt Alligators

Das Ziel ist das gesicherte Mittelfeld mit einem dezenten Blick nach oben. Dafür sich die Aischstädter auch bis an ihre Grenzen gegangen, den Kader so gut wie möglich, was die finanzielle Lage hergab, aufzubessern. Im Tor verließen Kunstmann und Paterson-Jones den Verein, dafür kam der Heilbronner Luca Ganz, der sich mit Nico Zimmermann um die Nr. 1 duelliert. In der Defensive blieben die Konstanten Stobbe, Fardoe und Vojcak, wurden um Fabian Benz (Mannheim DNL), Petr Gulda (Miesbach) und Niklas Hane (Essen) ergänzt. Für den Sturm wurde viel Erfahrung geholt. Alleine Tyler Gron (Hannover Indians) und Dennis Swinnen (Herne) haben zusammen 600 DEL2-Spiele absolviert.

SC Riessersee

‚Auch unterhalb der Zugspitze sind die finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Daher hat der SCR das Ziel ausgerufen, auf einem Play-Off-Platz zu landen. Alles weitere nach oben wäre ein unglaublicher Erfolg. Für Keeper Böhm kam aus Rosenheim Patrick Mühlberger. Zusammen mit Andreas Mechel eine echte Konstante. Die Verteidigung musste nach den Ergebnissen der letzten Saison umgebaut werden. Als neuer Leitwolf wurde dabei der Bietigheimer Jesse Roach geholt. Er soll zusammen mit Thomas Schmid die Jungen führen. Im Angriff hängt vieles vom Dreierrat Dibelka, Soudek und Höller ab. Dazu hofft man auf einen Treffer beim neuen Kanadier Parker Colley, der aus Frankreich kam und darauf, dass die jungen Wilden gut und vor allem schnell integriert werden.

Stuttgart Rebels

Die Schwaben machen Jahr für Jahr einen Sprung nach vorne und doch droht wieder ein Platz am Tabellenende. Das beweist, wie groß der Sprung von der Viertklassigkeit zur Oberliga ist. Im Tor wird wohl Nick Vieregge, Ex-Erfurter, die Nr. 1 sein, gefolgt von zwei talentierten Keepern. Damit die Defensive halbwegs fest ist, hat man mit Dane Montgomery (Uni North Dakota) eine der drei Kontingentspielern auf dieser Position eingeplant. Ultrawichtig für die Rebels ist, dass die zwei weiteren Stellen, die Jayden Lammel (Ontario Super Hockey League) und Reagan Poncelet (Alberta College Athletic Conference) einnehmen, schnell einschlagen und mit ihrem Engagement die Mitspieler positiv beeinflussen.