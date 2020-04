Stammverein strebt Start in der Bayernliga an

​Über die ERC Sonthofen Spielbetriebsgesellschaft mbH ist nun vom Gericht das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dies gab Albert Füß den Gesellschaftern Anfang dieser Woche bekannt.

Wie der Geschäftsführer am letzten Fanstammtisch bereits verkündete, wurde von ihm ein Antrag zur Insolvenz beim zuständigen Insolvenzgericht eingereicht und vom Gericht ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Zudem sollte dieser ein Gutachten über die wirtschaftliche Lage der GmbH, was bis zu sechs Wochen dauern kann, beurteilen, bevor das Gericht eine Entscheidung traf.

Anfang April kam nun der entsprechende Bescheid seitens des Insolvenzgerichts zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Damit ist das Aus der Spielbetriebsgesellschaft besiegelt.

Albert Füß sagt dazu: „Ich habe Anfang der Woche die Gesellschafter über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Kenntnis gesetzt. In den Wochen zuvor wurden viele Unterlagen in Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter aufbereitet. Ich möchte mich an dieser Stelle beim vorläufigen Insolvenzverwalter für die stets offene Arbeit bedanken und auch die Bereitschaft, den Spielbetrieb für die anstehenden Playoffs aufrecht zu erhalten. Leider kam wegen Corona die generelle Einstellung aller Spielbetriebe des Eishockeys noch dazu. Natürlich ist das ein schwarzer Tag für das Eishockey in Sonthofen, jedoch blieb dieser Schritt unausweichlich.“

Durch die Insolvenz der GmbH ist eine Teilnahme des ERC Sonthofen an der Oberliga für die nächste Saison laut den Statuten des DEB ausgeschlossen. Es liegt nun an den Vertretern des Stammvereins, zu entscheiden, in welcher Liga der ERC Sonthofen zukünftig spielen wird. Laut Medienberichten stellte der Stammverein bereits einen Antrag auf ein Startrecht in der Bayernliga.