Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seit dreieinhalb Jahren ist Mikhail Nemirovsky der Trainer der Höchstadt Alligators, mindestens drei weitere Jahre sollen es nun werden. Wie Stadionsprecher Markus Langosch bei der Abschlussfeier den anwesenden Fans unter großem Applaus mitteilt, verlängert „Nemo“ seinen bis 2024 bestehenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026.

„Die Entwicklung des Teams unter der Führung von Mikhail Nemirovsky ist beeindruckend, während die Alligators 2020/21 noch die Überraschungsmannschaft des Jahres waren, so sind sie mittlerweile aus dem oberen Mittelfeld der Oberliga Süd nicht mehr wegzudenken, nur Kleinigkeiten fehlen noch, um an der Spitze nicht nur mitzuhalten, sondern auch ein ordentliches Wörtchen mitzureden“, erklärt der Verein in seiner Mitteilung.