​Im Juli wurde er bei den Höchstadt Alligators als Neuzugang in der Verteidigung angekündigt, nun ist Marius Nägele an den Verein herangetreten und hat um die Auflösung seinen Vertrags gebeten. Der 26-Jährige beendet damit seine sportliche Karriere und konzentriert sich ganz auf seine berufliche Laufbahn.

Der Höchstader EC hatte bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die lange Ungewissheit bezüglich der Saison nicht nur für die Vereine, sondern im speziellen auch für die Spieler ein großes Problem darstellt. Gerade in der semiprofessionellen Oberliga stehen viele Spieler vor der Entscheidung ihre sportliche Laufbahn zu beenden, um sich und ihren Familien durch die Konzentration auf den Beruf das finanzielle Auskommen zu sichern.

„Auch wenn wir bedauern, dass Marius Nägele in der kommenden Saison nicht für die Alligators auf dem Eis stehen wird, wünschen wir ihm alles Gute“, so der HEC in seiner Mitteilung.