Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach einer mehr als enttäuschenden Saison in der Oberliga Süd läuft es für die Höchstadt Alligators auch in der Qualifikationsrunde nicht ganz nach Plan.

Neben zwei Siegen gegen den TEV Miesbach und den HC Landsberg musste das Team von Trainer Martin Sekera an den vergangenen beiden Wochenende auch zwei bittere Niederlagen gegen die EHF Passau und die EHC Waldkraiburg hinnehmen. Das erklärte Ziel bleibt jedoch der Klassenerhalt in der Oberliga und erneut holt sich der Höchstadter EC mit Milan Kostourek Verstärkung ins Team.

Kostourek ist für die Höchstadter Fans kein Unbekannter, 2016 stand er zuerst für die Schönheider Wölfe und ab Dezember für den EC Peiting auf dem Eis. In der vergangenen Saison war er Topscorer der Peitinger und sammelte fantastische 90 Punkte (40 Tore) für sein Team. Vor der aktuellen Saison wechselte er zu den Black Dragons nach Erfurt und schaffte auch dort bereits 40 Punkte (20 Tore), bevor er sich nun entschied die Alligators bei ihrem Kampf um den Verbleib in der Oberliga zu unterstützen.

Trainer Martin Sekera setzt große Hoffnungen in den Neuzugang: „Wir sind auf der Suche nach jemandem der uns in der Offensive richtig weiterbringt, wir brauchen einen Spielmacher. Dass Milan diese Rolle erfüllen kann hat er in Peiting schon bewiesen und ich denke, dass er eine große Verstärkung für uns ist.“

Zusammen mit Robin Maly und Juris Upitis haben die Alligators nun drei transferkartenpflichtige Spieler in ihrem Kader, eingesetzt werden dürfen jedoch nur zwei. „Robin Maly kam nach seiner Operation zwar schnell zurück aufs Eis, braucht aber noch Zeit um wieder hundertprozentig fit zu werden. Alle drei werden jedoch die Chance erhalten sich in den kommenden Wochen für die nächsten Saison zu empfehlen“, so HEC-Vizepäsident Dominik Rogner.

Viel Zeit sich einzugewöhnen hat der Neuzugang nicht, denn an diesem Wochenende zählt für den Höchstadter EC nur eins: Gewinnen. Am Freitag treffen die Alligators dabei zu Hause auf den EHC Klostersee, der in der Bayernliga-Vorrunde Platz 4 belegte und aktuell mit vier Punkten auf Platz 6 der Verzahnungsrunde steht.

Am Sonntagabend führt die Reise dann zum Oberliga-Konkurrenten Sonthofen. Das Team von Trainer Martin Ekrt belegte drei Spieltage lang souverän den ersten Platz, wurde dann jedoch von den EHF Passau auf den zweiten Platz verwiesen. Spielbeginn in Höchstadt am Freitagabend ist um 20 Uhr.