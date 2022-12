Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den Höchstadt Alligators sei Dank. Mit ihrem Erfolg gegen Rosenheim machten sie auch dem Einzelverfolger Starbulls nun ein Trio, bestehend eben aus Rosenheim, Deggendorf und Höchstadt.

Dahinter folgt ein breites Mittelfeld, angeführt von den heute spielfreien Garmischern. Bis auf einen Punkt an den SCR näherte sich Peiting, dass Landsberg an die Wand spielte. Bad Tölz hätte sich zum ersten Mittelfeldverfolger aufschwingen können, aber sie kassierte eine unglaubliche Heimniederlage gegen Füssen. Witziges Detail: Auch die letzte Partie der beiden Altmeister im Januar 2015 in Tölz gewann Füssen (7:6). Der letzte Heimsieg der Tölzer Löwen über den Kontrahenten datiert vom Oktober 2014 (7:2). Hinter Tölz folgt Passau und der EV Füssen, der sich mit dem Sieg in Tölz etwas Luft verschaffen konnte vor Memmingen und Landsberg. Lindau, heute spielfrei, und vor allem Klostersee liegen weit abgeschlagen auf den beiden letzten Plätzen und werden wohl mit der Pre-Play-off-Vergabe nicht viel zu tun haben.



Höchstadt Alligators – Starbulls Rosenheim 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Tore: Höchstadt: Tim Zimmermann, Klavs Planics, Martin Voycak; Rosenheim: Norman Hauner, Travis Oleksuk

Memmingen Indians – Deggendorfer SC 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Tore: Memmingen: Andrew Johnston; Deggendorf: Thomas Pielmeier, Yannic Bauer, Alex Grossrubatscher, Rene Röthke

Tölzer Löwen – EV Füssen 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Tore: Bad Tölz: Sören Sturm, Ludwig Nirschl; Füssen: Bauer Neudecker (2), Pius Seitz, Lukas Slavetinsky

EC Peiting – Landsberg Riverkings 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (3), David Diebolder, Andreas Feuerecker, Fabian Weyrich, David Miller; Landsberg: Adriano Carciola, Mika Reuter

EHC Klostersee – Passau Black Hawks 4:6 (1:0, 2:4, 1:2)

Tore: Klostersee: Lynnden Pastachak, Florian Gaschke, Jordan Stallard, Marinus Kritzenberger; Passau: Daniel Bruch, Maximilian Kolesnikov, Sergej Janzen, Daniel Maul, Brett Schäfer, Carter Popoff